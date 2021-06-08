Работу малого бизнеса ограничат во время ЕВРО-2020 в Петербурге

Без разрешения УЕФА работать со стадионом и фан-зонами малому бизнесу не разрешат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские предприниматели столкнулись с запретом на работу во время футбольного чемпионата Европы. Коммерсантам разослали уведомления о том, что по постановлению правительства, осуществлять торговлю и прочую деятельность в дни игр и за день до них в 2-километровой зоне от стадиона и фан-зон нельзя без специального разрешения от УЕФА.

- Все нестационарные объекты не вправе осуществлять торговую деятельность в дни проведения матчей и предшествующий им день в 2-км. зоне вокруг стадиона. В случае невозможности демонтажа нестационарных объектов, они не должны осуществлять торговую деятельность и иметь какое-либо брендирование, или указанные объекты должны предлагать продукцию исключительно коммерческих партнеров чемпионата, - сообщает пресс-служба администрации Центрального района Петербурга.

Все стационарные торговые точки могут работать как и раньше.

Это же касается и фан-зон на Конюшенной площади, у дворца спорта «Юбилейный» и зоны просмотров матчей на Дворцовой площади.

Главная фан-зона расположится на Конюшенной площади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как пишет «РБК-Петербург», под запрет попали и летние веранды ресторанов, а также прочий бизнес, в том числе на Невском проспекте, что в разгар туристического сезона грозит большими финансовыми потерями.

- Многие специально брали в аренду места с расчетом на хорошую выручку в дни матчей. Прошлый год был очень тяжелым. В этом году Петербургу добавили матчей турнира, разрешен въезд болельщиков. Это период, который кормит год. Но предпринимателям запретили работать именно в эти дни. Под запрет попадает весь Невский проспект и все прилегающие территории, - руководитель общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Сейчас коммерсанты пытаются получить от властей города разъяснения, как именно будут действовать ограничения.

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