Петербург стал лидером по «пьяным» преступлениям в России

20% преступлений в Петербурге совершаются из-за алкоголя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург оказался лидером по преступлениям, совершаемым в пьяном виде. Такие неожиданные выводы сделали специалисты компании Delta Системы безопасности. Они изучили данные по более чем 100 тысячам тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 годы и выяснили, что правонарушений, связанных с алкоголем, становится все больше и больше.

- Ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, – растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург, - пишут «РИА Новости».

Так, за прошлый год, число «пьяных» преступлений выросло сразу на 23%. А с начала 2021 года доля таких нарушений закона составила 20% от общего числа.

Следом за Петербургом идут Москва, Челябинск, Самара и Нижний Новгород. По характеру преступлений в лидерах пьяные дебоши и драки- 47% преступлений, совершаемых по пьянке. Кражи и их попытки составляют 20%, а около 15% - хулиганство, когда подвыпивших людей тянет на приключения.

Специалисты отмечают, что иногда алкоголь приводит и к романтическим порывам. Так, весной 2020 года житель Красногвардейского района Петербурга вломился в круглосуточный продуктовый магазин и потребовал, чтобы продавщица составила ему компанию, так как пить в одиночку - алкоголизм. Увы, уговорить женщину не удалось и она нажала тревожную кнопку для вызова охраны.