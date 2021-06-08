«Пушкинский фестиваль Муз» станет визитной карточкой Петербурга

Благотворительное движение «Золотой Пеликан» организовало для своих подопечных «Пушкинскую прогулку». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Благотворительное движение «Золотой Пеликан» организовало 7 июня для своих подопечных, а также для деятелей культуры и искусства «Пушкинскую прогулку», посвященную Дню рождения поэта. Теплоход «Москва» стартовал в 10:30 от причала «Румянцевский спуск» на Университетской набережной. Во время двухчасовой прогулки, в теплой обстановке обсудили социально-культурную инициативу о том, что в Петербурге до сих пор нет какой-либо широкой народной акции, посвященной поэту, хотя жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связаны с городом на Неве. Зародилась идея нового праздника «Пушкинский фестиваль Муз», которым ежегодно можно было бы отмечать День рождения поэта.

— Белая ночь с 6 на 7 июня, может стать событием в жизни нашего города. Набережные Невы, Дворцовая площадь, другие памятные места города, предстанут для петербуржцев и гостей, своеобразными площадками встреч, деятелей искусства современного Петербурга, со зрителями. Праздник «Пушкинский фестиваль Муз», может стать одной из визитных карточек нашего города, — резюмировали организаторы.

Народный артист Иван Иванович Краско провел для собравшихся увлекательную экскурсию.

На борту теплохода также состоялся концерт, в котором приняли участие петербургские авторы-исполнители, лауреаты международных конкурсов. Василий Царев, Светлана Астапчик, Дмитрий Верпицкий, Олег Леонтьев, Вера Митрофановна, Игорь Харабет исполнили произведения собственного сочинения, посвященные Пушкину и Великому городу. Народный артист Иван Иванович Краско провел для собравшихся увлекательную экскурсию и прочитал стихи любимого сердцу поэта.