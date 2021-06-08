«Торгуй, но согласуй»: В Смольном опровергли «зачистку» фан-зон ЕВРО-2020 от ларьков и киосков

Смольный не планирует ограничивать торговлю в районе фан-зон на ЕВРО-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новость о том, что в Петербурге на время ЕВРО-2020 полностью «зачистят» пространство вокруг фан-зон и стадиона на Крестовском острове от летних веранд, киосков с фаст-фудом и кофейных автоматов, взволновала общественность. Сильнее всего, конечно, оскорбился бизнес: еще бы, все ждут наплыва иностранных туристов и щедрых прибылей. Да и простой люд напрягся – представить себе Невский без веранд в разгар июня-июля, мягко говоря, непросто. Однако, как выяснила «Комсомолка», все не то и все не так: никто никого выгонять и что-либо ограничивать не собирается.

Как рассказал «Комсомолке» первый заместитель председателя комитета по промышленности, инновациям и торговле Александр Ситов, такая идея – освободить окрестности фан-зон в ридиусе двух километров от ларьков, киосков (о летних верандах не шло речи вообще) – действительно обсуждалась. Причем ратовал за нее не кто-нибудь, а УЕФА, Союз европейских футбольных организаций, который как раз и проводит ЕВРО-2020. Однако требования к малому бизнесу изначально выставлялись куда менее жесткие, нежели те, о которых заявили СМИ: в частности, «прогонять» их от фан-зон и стадиона планировалось не на весь период чемпионата, а только в дни матчей и за сутки до них. Но как бы то ни было, совместными усилиями городским властям удалось петербургский малый бизнес отстоять.

Летние веранды во время ЕВРО-2020 в Петербурге трогать не будут. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сейчас речь идет только о том, что предприниматели, которые хотят чем-то торговать в этих двухкилометровых зонах, обязаны соблюдать федеральный закон № 108 и согласовывать свою деятельность с УЕФА, - уточнил «Комсомолке» в Петербурге» Александр Ситов. – Соответственно, объявлено об этом было не сегодня и не вчера, и те, кто хотел и готовился, уже все сделал. Второй момент – на период ЕВРО-2020 не должен изменяться внешний вид объектов: то есть, с какой вывеской и оформлением условный ресторан или киоск с мороженым в чемпионат «вошел», с таким он должен оттуда и выйти.

Есть, впрочем, еще ряд ограничений, но совсем мелких: например, алкоголь в стекле разрешат продавать только в «стационарных торговых объектах» (читай – в кафе и ресторанах). Кроме того, обсуждается вопрос, чтобы продавцы в ларьках и киосках обязательно согласовывали с УЕФА свой ассортимент. И если в нем есть товары, бренды которых не сотрудничают с Союзом – маскировали их, к примеру, заклеивая этикетки непрозрачным скотчем.

В остальном же – получи разрешение и торгуй себе свободно чем захочешь. Так что волноваться не о чем: никто не лишит предпринимателей прибылей и не запретит петербуржцам в разгар лета отдыхать на открытых верандах или покупать мороженое в передвижных киосках.