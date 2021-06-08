Режим повышенной готовности в Кузьмолово под Санкт-Петербургом. Что это означает

Режим повышенной готовности из-за радиационной опасности объявили в Кузьмолово, Ленобласть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 8 июня 2021 года, из-за радиационной опасности был объявлен режим повышенной готовности в Кузьмолово под Санкт-Петербургом. Что сейчас происходит во Всеволожском районе и что это все означает – выясняла «КП-Санкт-Петербург». Первое и главное – никакой опасности нет. Как пояснили «Комсомолке» в Петербурге», в пресс-службе областной администрации, «режим повышенной готовности» в данном случае – чисто техническое мероприятие.

- На территории поселка расположен Государственный институт прикладной химии, - уточнили в ведомстве. – Сейчас он меняет собственника. Соответственно, комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций приняла решение, пока длится этот переход, на всякий случай обратить на Кузьмолово и Институт особое внимание. Решение это, к слову, вовсе не экстренное – введение режима повышенной готовности было запланировано еще в конце прошлого месяца.

Как удалось выяснить «Комсомолке», причина даже не в самом Институте, а лишь в одном его «придатке» - бывшем радиационном комплексе, где в советское время велась работа с радиоактивными материалами. Чем конкретно занимался комплекс, не известно - эти сведения до сих пор составляют государственную тайну.

Как сообщил «Комсомолке» один из представителей ГИПХ, вот уже более тридцати лет этот комплекс не действует, но по-прежнему числится в реестре объектов особого назначения, поскольку там теоретически – только теоретически – может быть какое-то небольшое радиационное загрязнение. Во всяком случае никаких «бочек с радиацией», никаких забытых или оставленных изотопов там нет совершенно точно.

Причина же введения режима повышенной готовности – в административных сложностях. Дело в том, что около полугода назад ГИПХ превратился из государственного предприятия в акционерное общество – проще говоря, перешел в частные руки. Весь, за исключением как раз-таки этого самого радиационного комплекса, который по закону приватизировать нельзя. Запустилась бюрократическая машина по передаче комплекса и земли в ведение Российской федерации. На этот-то период – пока комплекс, по сути, стоит бесхозный – власти и ввели режим повышенной готовности, чтобы иметь возможность контролировать процесс.

Что же касается самого таинственного и зловещего «режима», то он на данный момент также предполагает чисто контрольные меры. Никакие ликвидаторы в костюмах химзащиты по Кузьмолово не ходят, въезжать в поселок и выезжать из него также можно совершенно спокойно – по сути, дело ограничивается лишь более частым дозиметрическим контролем. По его результатам, кстати, превышения радиационного фона в Кузьмолово не зарегистрировано – так что местные жители могут отложить в стороны респираторы, расслабиться и выдохнуть.