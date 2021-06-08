Прощание с актером, ринг-анонсером Артемом Анчуковым в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года: Прямая онлайн-трансляция из Тинькофф Арены

Прощание с актером, ринг-анонсером Артемом Анчуковым в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года прощаются с известным актером, шоуменом Артемом Анчуковым. Отпевание Анчукова прошло утром в одном из храмов на Васильевском острове, а вот гражданскую панихиду решили проводить в Тинькофф Арене. Это неслучайно: Артем был одним из самых известных ринг-анонсеров в стране и провел тут ни одно спортивное шоу.

Проводить в последний путь Артема Анчукова, который умер из-за осложнений после коронавируса, придут многие его известные друзья. В том числе певица Татьяна Буланова, с которой Артем в последние месяцы был особенно близок. Дело в том, что незадолго до смерти Анчуков увлекся пением и записал с Татьяной несколько совместных композиций. Более того, они вместе выступали на концерте и были счастливы. Но счастье продлилось недолго.

Татьяна Буланова у гроба Артема Анчукова. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Слов нет, - вздыхают близкие Артема. Никто до сих пор не может поверить в случившееся.

Артему Анчукову было всего 39 лет. У него осталась пожилая мама. Семьей обзавестись он не успел.

Мы ведем прямую трансляцию с церемонии прощания с Артемом Анчуковым из Тинькофф Арены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он был не таким здоровым, как все думали»: Что стало истинной причиной смерти 39-летнего актера Артема Анчукова, которому приписывали роман с Татьяной Булановой

Мать артиста, тем временем, рассказала «КП» о последнем сообщении сына (подробности)