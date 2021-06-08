Цветник, дракон и детская площадка: Как преобразится Сквер Дружбы на Литейном проспекте

В Петербурге благоустроят Сквер Дружбы. Фото: zakupki.gov.ru

В Петербурге благоустроят Сквер Дружбы на Литейном проспекте. Тот самый, где каждый год в начале мая цветет сакура и куда устремляются на фотосессии сотни горожан. Уже предстоящей осенью там станет еще больше восточной тематики, появятся фонтан и детский городок в виде китайского дракона. Сейчас администрация Центрального района объявила конкурс на поиск подрядчика, который выполнит все работы. Судя по данным на сайте госзакупок, потратить на них готовы 7,9 миллионов рублей. А преобразиться сквер должен уже к 15 октября этого года.

Общую планировку сада менять не будут, а лишь обновят несколько деталей и устаревшую детскую площадку. К слову, небольшая зеленая зона открылась в 2003 году: это был подарок петербуржцам от города-побратима Шанхая в честь 300-летия Северной столицы. Для благоустройства туда даже привезли камни с озера Тайху, расположенного в Южном Китае. В одной из частей сквера находится фонтан с мостиком – сейчас он выглядит мрачновато и не действует, поэтому решено поработать в первую очередь над ним.

Сквер дружбы обновят осенью 2021 года. Фото: zakupki.gov.ru

– Место, где ранее располагался искусственный водоем с фонтаном и пешеходным мостиком, в общей планировке сквера сейчас выглядит нелогично. Поддерживая общую концепцию сквера, необходимо придать этому месту более эстетичный и законченный вид, путем устройства цветника в восточном стиле, имитирующего ручей, водопад, – говорится в документах на сайте госзакупок.

Любоваться сакурой каждую весну приходят петербуржцы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сквер известен не только прекрасной сакурой, но и так называемой стеной драконов – девятью яркими изображениями священных китайских существ, отгоняющих злых духов. Теперь таких «жителей» в зеленой зоне станет больше как минимум на одного. В виде дракона будет сделана часть детской площадки – большая горка. Кроме того, для маленьких петербуржцев заменят все игровое оборудование (прежнее признали старым и небезопасным) и сделают современное покрытие.

Такую детскую площадку в виде дракона хотят сделать в Сквере Дружбы. Фото: zakupki.gov.ru

– Учитывая специфическую ярко выраженную тематику сквера целесообразно при замене покрытия и оборудования детской площадки предусмотреть взаимодействие с восточной тематикой, – говорится в документах.

Стена драконов - настоящая достопримечательность зеленой зоны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Появятся в Сквере Дружбы новые урны и скамейки. А еще предусмотрено дополнительное озеленение – появятся новые цветы и кустарники. Прием заявок на конкурс завершится уже скоро – 21 июня. Затем после соответствующего разрешения ГАТИ можно будет приступить к работам.