«Землю вывозили вместе с костями»: Бизнесмены из-за стройки разворотили братскую могилу солдат на линии Ленинградского фронта

Поисковики обнаружили останки солдат, но коммерсанты их выгнали Фото: Сергей Мачинский

Противотанковый ров в районе Тосно-Тельмана на Ленинградском фронте был местом ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны. Именно здесь на протяжении трех лет гибли сотни советских солдат, - по оценкам поисковиков, в этом месте сейчас находится порядка 100 братских захоронений. Однако этот факт нисколько не смутил коммерсантов, которые начали стройку на святом месте. Долгое время бизнесмены отказывались пропускать поисковиков на свою территории, а потом и вовсе стали вывозить грунт вместе с костями погибших солдат, раскурочивая могилы. Такова версия СКР, который уже возбудил уголовное дело по данному факту.

- Началось все того, что мы нашли схему ведения боевых действий на Ленинградском фронте в районе Тосно-Тельмана, - рассказал "КП-Петербург" первый заместитель руководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский. - Здесь проходил противотанковый ров. Действия велись с особым напряжением с 1941 по 1944 год. И поисковое объединение "Доблесть" обнаружило книгу захоронений стрелковой дивизии. Там есть схемы плановых захоронений и списки захороненных солдат. Эта карта была направлена в Тельмана с просьбой организовать допуск поисковиков на земли, где они находятся. Земли принадлежат частной компании "Эврика". Однако наши неоднократное обращения (больше 10 раз!) с 2018 года не увенчались успехом...

Поисковики нашли братские захоронения на месте стройки Фото: Сергей Мачинский

Собственник земель, по словам поисковиков, не только не допускал их на территорию, но и угрожал.

- Когда поисковики приехали отрабатывать этот участок, собственник вызвал охрану, которая выгнала наших людей с этой территории, - продолжает Сергей. - При этом, зная, что на этом месте есть захоронения солдат, собственник начал стройку. Был снят плодородный слой земли на метр вглубь. А останки солдат, которые были оставлены на поле боя, просто уничтожены. Застройку не остановило и то, что это земли сельхозназначения - здесь вообще не должны вести подобные работы.

Поисковики рассказывают, что говорили застройщику о том, что после их раскопок они увидели разрозненные останки солдат, которые растрепали строители. Но собственник земли их снова выгнал и продолжил разгребать землю. Когда же к месту происшествия вызвали полицию и следователей, бизнесмены заявили, что кости им... подкинули.

Кроме останков на месте стройки найдены и боеприпасы Фото: Сергей Мачинский

- Зайти нам удалось на территорию только 5 июня, и здесь мы нашли множество останков погибших людей, их снаряжение, боеприпасы, - вздыхает Сергей. - Одно братское захоронение оказалось просто выкопано. А грунт вывезен вместе с останками, осталась только яма. Хотя по нашим данным здесь лежали останки 40 человек, которые теперь утеряны. Сейчас мы нашли и вторую братскую могилу, которая подвергалась вандализму. Слой земли на ней просто содран бульдозером. Слава богу, вторую могилу мы успели спасти. Здесь уже найдены три медальоны и останки более 15 человек.

По словам поисковиков, стройка занимает сейчас более трех гектаров. И сколько именно останков солдат успели вывезти строители, пока неизвестно.

Кости были найдены поисковиками Фото: Сергей Мачинский

- Как говорят местные, на месте братских могил хотели построить коттеджный поселок, - делится Сергей. - Сами коммерсанты говорить о том, что они строят, отказываются.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

Однако даже после приезда следователей бизнесмены игнорировали поисковиков. Коммерсанты вызвали свою охрану, которая приехала к полицейским без документов. Все они были отвезены в отдел для установления личностей.

Останки солдат были вывезены вместе с землей Фото: Сергей Мачинский

- По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», проводя земельные работы на территории организации в поселке Тельмана, обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, но работы не приостановили, - поясняют в СУ СКР по Ленинградской области. - Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений.

Более ста захоронений игнорировали бизнесмены Фото: Сергей Мачинский

Задержанных по уголовному делу пока нет.