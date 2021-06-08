Главный синоптик предупредил о похолодании в Петербурге

Хорошая погода продержится в Петербурге до конца недели, а дальше придут дожди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похолодание, но не слишком серьезное, придет в Петербург со следующей недели. Об этом жителей Северной столицы предупредил главный синоптик города Александр Колесов. Ближе к концу недели специалисты гидрометцентра ожидают приход циклона, который испортит погоду, принеся с собой дожди.

- Сейчас пока ничего не меняется. Сейчас немножко похолодало за счет северо-восточного ветра, 23-25 градусов, но будет опять теплее до +28. До выходных в Петербурге сухая погода. По Ленинградской области осадки наблюдаются, но уже проходят. 12 числа ожидаем приход нового атмосферного фронта, после чего немного похолодает, дальше возможны дожди. Сухой период заканчивается, - рассказал «КП-Петербург» синоптик.

Но даже несмотря на приход циклонов, резкого падения температуры не ожидается. Пока что в городе температура держится выше средней климатической нормы на несколько градусов, а со следующей недели просто вернется к ней.

- Даже с кратковременными дождями сильного похолодания не будет. Все равно теплая погода, днем около +20 градусов. За счет облаков, дождей может немного понижаться температура, когда солнечно - будет прогрев. Но холодные воздушные массы к нам пока не идут, поэтому будет не +26...26, как сейчас а +20 - заверил Александр Колесов.