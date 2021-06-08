Карьера с тремя детьми на руках - реально ли это

Ксения Жолудева - ведет несколько успешных проектов и воспитывает троих детей.

После рождения ребенка карьера мамы находится под вопросом — долгий декрет часто не оставляет возможности вернуться к полноценной работе. А если у женщины больше двух детей, кажется, что на себе уже можно ставить крест. Ксения Жолудева, блогер-миллионник, категорически с этим не согласно. Сейчас она ведет несколько успешных проектов и воспитывает троих детей. Ксения согласилась поделиться своими секретами тайм-менеджмента.

На сегодняшний день я спокойно совмещаю работу, многочисленные мероприятия, воспитание троих детей и семейный быт. Хотя еще год назад буквально сходила с ума от того, сколько на меня свалилось. Пришлось пересмотреть свое планирование, отношение к рабочим и семейным задачам. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что вопрос нехватки времени остался в прошлом. Рассказываю, как у меня это получилось.

Учитесь делегировать

Первый шаг, который освободил мне время для работы — это поиск няни. Когда родился третий ребенок, мы с супругом пришли к непростому решению — он оставил свой оффлайн-бизнес, которым занимался более 20 лет, и тоже перешел в онлайн-работу. И вот младшему ребенку исполнилось полгода, и я поняла, что дальше так жить нельзя. Напряжение постоянно росло: работы все больше, она становится практически круглосуточной, а вместе с тем надо еще делить обязанности по дому и воспитанию. Лучшее, что мы могли сделать, это нанять няню. Это сразу же развязало руки, отношения в семье стали спокойнее, и у нас появилось больше времени на работу.

Следующий важный шаг — помощница по дому. Я перестала тратить время на уборку. Иногда кажется, что лучше самому все подмести и помыть, а сэкономленные деньги на что-то потратить. Но это не так. Надо задать себе простой вопрос: а смогу ли я заработать еще больше, если у меня будут помощники? Если ответ “да”, вы движетесь в правильном направлении.

Это касается и рабочей сферы. Со временем я начала “обрастать” различными проектами — второй аккаунт в Инстаграме, курсы, новые услуги. И хоть я привыкла большую часть работы делать самостоятельно, сейчас тянуть такой объем задач уже невозможно. Поэтому я постепенно набрала себе команду людей. Кто-то отвечает за переписки, кто-то за техническую подготовку. Для моего проекта ksu_na_aliexpress пришлось не только найти специалистов, но и обучить их — они прошли курсы по стилю и имиджмейкингу, и теперь я могу со доверить им ряд задач, не переживая за качество работы.

Ребенок на мероприятиях — это ок

Логичный вопрос, вытекающий из первого пункта: “А что делать, если я не могу себе позволить няню?”. До рождения третьего ребенка мы с мужем справлялись самостоятельно. Иногда, конечно, нам помогали наши родители. Но это не должно быть в тягость для них. Тогда постоянно вставал вопрос: “Завтра рабочая встреча, куда деть детей?” или “Скоро рабочая поезда, что нам делать с детьми?”. Так вот ответ всегда простой: брать с собой. Оба ребенка отправлялись с нами во все путешествия, я брала их и на мероприятия, и на посиделки с друзьями. Мама не должна быть закована в четырех стенах и отказываться от общения только из-за того, что ребенка не с кем оставить. Просто выбирайте для встречи рестораны, в которых есть детские комнаты, часто в них работает приходящая няня. Поверьте, это очень разгружает: у вас появляется возможность болтать с друзьями или решать рабочие вопросы, пока ваш ребенок прекрасно проводит время в компании сверстников и под контролем специально обученного человека.

И дальше по списку: музеи, торговые комплексы, кинотеатры — везде уже есть пеленальные комнаты и комнаты для мамы с ребенком. Даже в супермаркетах стоят детские игровые. К кормящим мамам или плачущему ребенку в таких местах давно все относятся с пониманием.

Воспитайте в ребенке правильное отношение к работе

Несмотря на плотный рабочий график, у нас есть важное правило — хотя бы один день в неделю мы проводим с детьми. Да, многим покажется, что этого мало. Но наши дети прекрасно понимают ценность денег. Они знают, что мы работаем для того, чтобы у них было хорошее детство и будущее. И дети нас за это уважают. В конце-концов, именно благодаря такому ударному режиму, мы можем позволить купить им лучшие игрушки, вывезти отдыхать на море, у них у каждого есть своя комната.

Часто люди упрекают мам в том, что они работают в ущерб ребенку. Как будто они должна пожертвовать абсолютно всем и каждую минуту проводить рядом с детьми. Но дети вырастут, и что тогда останется вам? Ребенок копирует поведенческие паттерны и роли своих родителей. И куда лучше для него видеть целеустремленную и успешную маму, на которую они будут равняться.

Декрет — не повод исчезнуть с рабочих радаров

Часто от круглосуточного сидения дома мамы буквально сходят с ума. Кажется, что путь в офис навсегда закрыт, а навыки и знания теряются с каждым днем. Зато усиливается тревожность: а смогу ли я выйти на работу, а нужна ли я буду в офисе, если у меня маленький ребенок. Но тот же офис — это устаревшее понятие. Вы можете организовать его дома и продолжить работу уже через несколько месяцев после родов.

При этом мне часто пишут: “А как работать из дома, если кругом дети”? На первый взгляд кажется, что задача невыполнима. Но я для себя выделила несколько правил, которые всю эту энтропию привели в порядок. Тяжело будет только первую неделю, пока родные будут привыкать к новому распорядку. Но потом все встанет на круги своя и удаленная работа будет такой же удобной, как и офисная.

Итак, мои правила:

- отдельное место, которое предназначено только для рабочих процессов. Все должно быть устроено так, чтобы я в любой момент могла, например, снять видео, написать текст.

- никто не заходит ко мне в комнату, когда я работаю. Это самый сложный момент. Скорей всего ваши родные будут задаваться вопросом: “Ну как это я не могу подойти и поболтать с ней, если она дома”. Но если вас будут дергать, вы никогда не сделаете тот объем работы, который должны были.

А еще молодую маму спасет “домашний” тайм-менеджмент. Обязательно пишите два списка на день: для рабочих задач и для домашних. Помечайте, сколько времени вы потратите на каждый пункт. Я еще советую всем завести форс-мажорный список на случай, если все пойдет не по плану — это снимает общую нервозность.

Ребенок не ваш обслуживающей персонал

В детстве на меня легла забота о младшем брате: я отводила его в садик, забирала с кружков, гуляла с ним. В этом плане родители очень нагружали, это была большая ответственность, которую приходилось брать на себя. Конечно, так было у большинства моих сверстников, родившихся в 90-х. Тогда родители много работали, в том числе вахтовым методом.

И хоть многие семьи продолжают в таком же ключе растить детей, я воспитываю своих совершенно иначе. Они не помогают мне с домашними делами, старшие не воспитывают младших и так далее. Это и есть счастливое детство, которое должно быть у каждого. Наработаться они еще успеют. Конечно, у моих детей есть некоторый порядок обязательств — так мы постепенно приучаем их к ответственности. Например, они должны убирать за собой тарелки со стола и следить за порядком в собственной комнате.

Ну и в качестве послесловия очень хочу посоветовать мамам в декрете, девушкам, переживающим о своей карьере, прочитать книгу “Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы в пользу экономической независимости” (Годси Кристен). Тут много полезных знаний о рынке, экономических системах, о карьере, о самореализации.