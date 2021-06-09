Оправдывал теракт на Дубровке и желал убийства детей: Блогер Хованский задержан за экстремистскую песню

Хованский задержан полицией Фото: СОЦСЕТИ

Блогер Юрий Хованский задержан в Петербурге за оправдание терроризма. На него возбудили уголовно дело за песню о "Норд-Осте", которая была опубликована в Сети год назад. Содержание данной песни экстремистское. Блогер оправдывал теракт на Дубровке во время "Норд-Оста" и желал убийства детей. Призывал взорвать метро, заявляя, что хочет видеть "русских свиней, распластанных на стене вагона".

Накануне вечером к блогеру пришли оперативники из Центра "Э", которые провели обыски. Сразу после этого и был задержан Хованский.

Блогер дает показания в полиции

- Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», - сообщил источник "КП-Петербург" в правоохранительных органах.

Сам Хованский ранее оправдывался за эту песню. Делал это довольно неумело.

- Я никогда эту песню не пел перед жертвами. Я пел ее перед группировкой нацистом и радостным Андреем Нифедовым. Это нисколько не снижает моей вины. На этом я окончательно беру молчание, - пояснял Хованский в своем блоге.

Отметим, что Андрей Нифедов - блогер с 1,5-миллионой аудиторией. По предварительной информации, Нифедов тоже задержан, но в качестве свидетеля. Он будет давать показания о том, как слушал эту песню.