Формула успеха: Как отличник из Петербурга разработал бренд для Олимпиады в Корее

Юрий вместе с отцом Александром Запесоцким в Нью-Йорке, на обеде с Иосифом Бродским. На обороте этого снимка поэт написал: «Никогда не снимай бабочку!» Фото предоставлено СПбГУП.

В свои 37 Юрий Запесоцкий успел основать ставшее известным агентство, которое разработало российскую символику для Олимпиады в Корее, и турбренд Чеченской Республики, родить сына и стать тревел-блогером. Откуда столько энергии? Наш герой признается: секрет успеха в студенчестве, ведь именно в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов он действительно поверил в себя.

Верь в себя - и все получится

Прежде чем попасть на старейший факультет СПбГУП - факультет культуры, Юрий из-за переездов сменил несколько школ и вышел из-за парты с мало-мальски нормальными оценками.

- Учеба давалась сложно, на прощание перед выпускным моя главная учительница написала мне в открытке одно слово - «Увы», - признается Юрий. - К тому моменту я прочитал «Generation «П» Пелевина и, как многие молодые люди того времени, загорелся идеей рекламы. Эта сфера казалась яркой, интересной, творческой (словом, по-настоящему о рекламе я знал тогда мало). И, хотя была возможность поступить в любой университет мира, я выбрал ГУП.

Этот вуз был знаком Запесоцкому с детских лет: отец-ректор нередко брал сына с собой на работу - и захватывающая университетская атмосфера стала для Юрия родной. К тому же в ГУПе как раз готовили специалистов по рекламе.

Поступить тогда было просто - сложно было не вылететь. Тем более что требовательные педагоги не давали сыну ректора никаких поблажек, ведь он должен был подавать пример. Так в 2001-м началась история закалки характера Юрия.

- Вскоре я заметил, что не так-то плохо учусь, - вспоминает Запесоцкий. - Жесткая система ставила в рамки. Пошли хорошие оценки, а к выпускному я и вовсе умудрился подойти с красным дипломом.

Выйди из зоны комфорта

Еще до того, как стать студентом, Юрий начал активно практиковаться на университетском Молодежном телеканале (позднее проект переименовали в «Самый модный»). Утренние студенческие включения на региональном ТНТ рушили все стандарты и устанавливали новую планку, на которую позднее стали равняться даже профессионалы.

- 80 процентов работы на канале делали студенты. Прямые включения - каждый будний день с семи до девяти утра. Работать приходилось нещадно - по 20 часов в течение всех пяти лет, - с улыбкой вспоминает Юрий. - Это был полнейший день сурка: в четыре подъем, в пять выезд в сторону университета, после эфира лекции, потом мы пытались прикорнуть хотя бы на часок в уголках университета, а после приступали к подготовке завтрашнего эфира. Спать я ложился глубоко за полночь, отсыпался по выходным.

Оглядываясь назад, Запесоцкий понимает: по сравнению с горячей студенческой порой и разработка крупных брендов, и даже воспитание ребенка - задачи не столь сложные. За годы невероятной тренировки Юрий попробовал себя в качестве редактора, автора и даже ведущего.

- А ведь до этого я был жутким интровертом. Но, после того как стал вести прямые включения, которые смотрели десятки тысяч, проблема ушла сама собой, - добавляет наш герой. - Это время стало переломным и определило мой профессиональный успех на годы вперед.

Кстати, университетское ТВ дало старт многим известным телеведущим региональных и федеральных каналов. Среди них, например, глава бюро Первого канала в США Георгий Олисашвили и звезда телеканала «Русская Америка» Ксения Корякина.

На университетском ТВ Запесоцкий интервьюировал директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и других крупных людей. Фото предоставлено СПбГУП.

Не пренебрегай наукой

На третьем курсе Юрий вместе с одногруппниками основал брендинговое агентство: идея проходить практику в своей же фирме казалась гениальной. Сокурсники помогли с регистрацией компании, разработкой логотипа и запуском сайта. Первыми клиентами стали представители малого бизнеса.

Трудно поверить, но студенческая авантюра в итоге развилась в одно из самых успешных брендинговых агентств страны, даже не сменив названия. Компания участвовала в подготовке чемпионата мира по хоккею, крупнейшего «Феррари-шоу» в мире и даже Олимпиады в Корее, под которую была разработана символика, призванная стать временной заменой запрещенному тогда российскому триколору.

Но успех пришел далеко не сразу. Потихоньку развивая свое дело, Запесоцкий преподавал на кафедре рекламы и связей с общественностью, откуда выпустился буквально вчера. За одиннадцать лет работы в стенах альма-матер - с 2006 по 2017 год - Юрий углубился в теорию, подготовил ряд научных статей и защитил кандидатскую диссертацию по теме влияния брендинга на культуру.

- Преподавание и диссертация отняли много времени и сил. Было стойкое ощущение, что все это зря, но ровно до тех пор, пока я не стал кандидатом культурологии, - отмечает Запесоцкий. - Оказалось, что потенциальные клиенты агентства опираются не только на портфолио, но и на твои достижения, в том числе научные. Более того, кандидатская изменила мой стиль мышления: оно стало более структурированным и готовым к решению серьезных задач.

Благодаря вузу Юрий познакомился с народным артистом России Николаем Караченцовым и другими знаменитостями. Фото предоставлено СПбГУП.

Не стой на месте

В последние годы Юрий преподает уже не юным студентам, а взрослым мужчинам и женщинам, обучающимся в бизнес-школах. Его агентство продолжает набирать темпы и принимать практикантов из ГУПа.

Несколько лет назад Запесоцкий вместе с маленьким сыном решил сделать паузу и впервые отправился в автопутешествие на простенькой «шкоде». С тех пор отец и сын проехали более тридцати стран. Юрий завел блог о туризме и основал премию «Автопутешественник года», а «пассажирами» в его машине стали палатка, байдарка и пара велосипедов.

- Однажды мне задали вопрос в Инстаграме: «Юрий, бывали ли вы в Чеченской Республике?» Писал… министр туризма этого региона. С такого сообщения началась большая работа над ребрендингом туристического бренда Чеченской Республики, - делится Юрий. - Над этим работаю до сих пор: люблю сложные задачи, люблю рушить стереотипы. Хочется донести до остальной части России, что Кавказ - это классное место для отдыха.

Что дальше? Запесоцкий не загадывает и не строит «творческих планов», рассуждая просто: никогда не знаешь, как повернется твой сюжет и кто еще напишет тебе в директ.

КОНКРЕТНО

Главные наставники Юрия Запесоцкого:

- Александр Запесоцкий - ректор СПбГУП, академик

- Генрих Кен - руководитель Молодежного телеканала СПбГУП

- Александр Петрович Марков - Почетный профессор СПбГУП, диссертационный руководитель Юрия

- Александр Дружина - руководитель агентства, в котором Юрий прошел свою первую практику.