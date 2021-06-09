Хованскому грозит реальный срок за песню, где он высмеивал трагедию Норд-Оста. Фото: СК по Петербургу

Ближайшие 48 часов известный блогер Юрий Хованский проведет в изоляторе временного содержания. Туда он попал после того, как вечером 8 июня 2021 года в его квартиру на улице Пушкинской в Санкт-Петербурге пришли силовики. Рассказываем, за что задержали блогера Юрия Хованского и в чем его подозревают.

По версии следствия, в июле 2020 года Юрий Хованский записал песню про трагедию на Дубровке, которая произошла в 2002 году. Когда блогера привезли на допрос, он не стал отрицать этого факта. Более того, сказал, что раскаивается. Что же касается глумливого текста про Норд-Ост, то экспертиза, которую провели эксперты, показала «песня содержит признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей».

Хованский на допросе в СК. Фото: СК по Петербургу.

В отношении Хованского возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.

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