«Схватила огнетушитель и бросилась в горящую палату»: Как простая рязанская медсестра спасла пациентов во время пожара в больнице

Медсестра получила 70 процентов ожогов тела Фото: СОЦСЕТИ

27-летняя медсестра Областной клинической больницы имени Семашко в Рязани Елена Федорова стала настоящей героиней для своих пациентов. Поздней ночью в красной зоне медучреждения в реанимационном отделении послышался хлопок, а затем началось задымление. Как выяснится позже, в палате вспыхнул аппарат ИВЛ китайского производства. Рядом с пациентами, часть из которых была без сознания, была лишь Елена. Медсестра сразу поняла, что начался пожар, и тут же бросилась спасать больных. Специально для "КП" в СКР восстановили хронологию этих событий.

ТУШИЛА ПОЖАР ОДНА

- Медсестра отделения первой заметила, что началось возгорание, - рассказала "КП" старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области Ирина Котова. - Она была в палате в момент ЧП. Другая медсестра, узнав о пожаре, сразу же побежала в палату, взяла огнетушитель и стала бороться с огнем. Именно она до приезда пожарных и сбивала пламя. Кроме нее в отделении в этот момент не было другого персонала больницы. К счастью, пожарные прибыли на место происшествия быстро. Они эвакуировали пациентов и саму медсестру, которая успела получить ожоги во время тушения.

Палата выгорела полностью Фото: СУ СКР по Рязанской области

К несчастью, спасти всех не удалось. Трое человек погибли, надышавшись угарным газом. Но если бы не отважная медсестра - жертв могло быть больше. Ей удалось на время остановить быстрое распространение пламени. Вывезти пациентов из палаты она, как уточнили "КП", не могла.

- Там не каталки, а обычные кровати реанимационного отделения, поэтому они не подвижны, - уточнили "КП" в СКР.

Сразу же после случившегося находившуюся в палате в момент возгорания Елену госпитализировали в больницу. Она получила серьезные ожоги по всему телу.

- Лена получила 70 процентов ожогов, в ближайшее время ее перевезут на лечение в Москву. Сейчас она лежит в реанимации, - сообщил "КП" коллега Елены Валерий. - Тем не менее, она находится в сознании.

Сейчас за здоровьем своей жены пристально следит ее муж Владимир.

- Состояние жены стабильное, - заверил "КП" супруг Елены. Телефон самой медсестры пока на звонки не отвечает.

Огонь распространился по всему помещению Фото: СУ СКР по Рязанской области

ПЛАНИРОВАЛА ЗАВЕСТИ ДЕТЕЙ

Для родственников Елены случившееся стало большим ударом.

- Лена с самого детства мечтала стать медиком, чтобы помогать людям, - призналась "КП" тетя Елены Надежда. - Она еще со школы говорила, что будет лечить. И мама ее в этом всем поддерживала. Поэтому когда встал вопрос о работе в красной зоне, Лена не сомневалась. Она не боялась идти туда, она не из таких. При этом Лена была довольна своей работой медсестры. Становиться врачом она не планировала.

Медсестра готовилась отметить годовщину свадьбы Фото: СОЦСЕТИ

В браке с Владимиром Елена уже четыре года. Супруги готовились отмечать очередную годовщину - 16 июня. По словам родственников, пара планировала завести детей.

- В последнее время у нас были разговоры о детях с Еленой, они планировали расширять свою семью, - поделилась тетя героини.

Сейчас врачи борются за жизнь своей коллеги. В пожаре пострадала и та медсестра, которая была в другом отделении, но прибежала тушить огонь. Она тоже бросилась спасать пациентов. Предварительно, девушка надышалась угарным газом. Среди пострадавших есть также пациенты, которым сейчас помогают врачи.

В причинах возгорания разбираются следователи, которые уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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