Выставка икон откроется в честь 800-летия Александра Невского в Петербурге

В Александро-Невской Лавре откроется выставка в честь 800-летия Александра Невского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжается год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Впереди одна из главных дат – ведь возможным днем его рождения считается 12 июня 1221 года. На днях в Александро-Невской Лавре откроется выставка икон с образами благоверного князя. О предстоящем событии рассказали во время пресс-конференции в среду, 9 июня.

– Самая главная отличительная особенность этой выставки в том, что люди придут и увидят те иконы Санкт-Петербургской митрополии, которые находятся в храмах. То есть это иконы намоленные, как бы сказали светским языком – действующие, – рассказал наместник Александро-Невской Лавры, епископ Кронштадтский Назарий. – Каждая из них слышала мольбы, просьбы, слезы, радости.

Все иконы для выставки соберут тоже в знаковом месте – в Храме Александра Невского на втором этаже Благовещенской церкви, которая совсем недавно была возвращена Александро-Невской Лавре. Именно там 12 июня состоится праздничное богослужение. Работать сама выставка будет, к слову, в течение месяца. В основном там будут представлены иконы XIX века, но одна из самых древних – датируется XVII веком. Все образы расскажут о том, как многогранно изображался Александр Невский в иконописи – в княжеских и императорских одеждах, в образе воина, монаха.

– Личность Александра Невского настолько многообразна, что кто бы к ней ни обратился – обязательно найдет что-то, что ему нужно. Особенно наше молодое и подрастающее поколение: я надеюсь, что этот юбилейный год послужит и этому, – добавил наместник Александро-Невской Лавры. – А придя на выставку, кто-то из петербуржцев может вспомнить, что и у них в домах стоят такие образы Александра Невского.

КОНКРЕТНО

11 июня в 15:30 – открытие выставки

12 июня в 8:30 – праздничное богослужение в Александро-Невской церкви

12 июня в 10:30 – научно-практическая конференция «Святой Александр Невский. Вопросы канонизации и церковного почитания» в новом зале духовно-просветительского центра «Святодуховский»

Выставка будет работать с 11 июня по 12 июля, ежедневно с 10:00 до 17:00. Вход свободный