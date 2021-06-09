«Почетный слушатель лекций»: Муся из Петербурга стала лучшей служебной кошкой России

Лучшей служебной кошкой России стала Муся из Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/mayakovka_info

В Санкт-Петербурге прошел конкурс на лучшую служебную кошку России. Да, по всей стране немало усатых-полосатых трудятся на благо человека! Победительницей премии от котокафе «Республика кошек» стала Муся из библиотеки имени Маяковского. Туда она попала еще в далеком 2007 году, ее нашли в складских помещениях. Малышку подобрали, выходили и сделали, можно сказать, хранителем всей библиотеки.

Сейчас возраст берет свое - хранитель библиотеки частенько спит. Фото: vk.com/mayakovka_info

- Муся – почетный вольный слушатель всех лекций и мероприятий. Однажды она почти сорвала доклад австрийского лектора, когда все присутствующие начали ее фотографировать. Мусю вообще всегда очень любили, а одна читательница даже попыталась ее похитить, - пишут сотрудники Маяковки в своей группе во «Вконтакте».

Будни Муси и ее любимое кресло в Маяковке. Фото: vk.com/mayakovka_info

О Мусе отзываются как о воспитанной и очень контактной кошке. К сожалению, сейчас годы берут свое – она преимущественно спит в своем любимом красном кресле на Фонтанке, 46.

Другие победители номинации в конкурсе тоже любопытные. Правда, почти все из них либо из Петербурга, либо из Ленобласти. Перечисляем:

- Лучший служебный кот Петербурга – Матрос Васильевич из «Северных верфей»

- Театральный кот — Федор из петербургского Театра дождей;

- Кот-вдохновитель — Шпатель из галереи «Мансарды художников»;

- Замковый кот — Филимон из Выборгского замка;

- МЯУзейный кот — Пас из Музея истории и культуры в Республике Коми.

- Душа КОТлектива – Фокс из «Лахта Центра»