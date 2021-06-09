Тренинг «Движение вверх» впервые состоится в Петербурге. Фото: личный архив.

19 и 20 июня в Санкт-Петербурге впервые пройдет уникальный тренинг достижения карьеры и власти «Движение вверх». Подробнее о мероприятии рассказал организатор, директор по развитию EuroShow Павел Соколов.

- Павел, почему вы решили организовать в Санкт-Петербурге этот тренинг?

- Для меня это не бизнес, а, скорее, творчество. Два года назад я познакомился с Михаилом Хазиным во Франции, с тех пор мы поддерживаем общение и мне очень импонирует его книга «Лестница в небо», которая раскрывает принципы достижения власти. Тренинг «Движение вверх» разработан психологом Игорем Романовым и бизнес-консультантом Григорием Трусовым на основе этого бестселлера. Это уникальный тренинг достижения власти и карьеры, который объединяет участников со всей России в рамках двухдневной конкурентной игры. Здесь сталкиваются представители разных областей деятельности и социальных статусов, кто вы – не имеет значение, важно – готовность двигаться вверх.

- Неужели власти можно научить?

- Конечно, реальная власть - это то, что не гарантирует ни деньги, ни связи. Есть сотни примеров успешных президентов стран и компаний, которые начали свой путь с нуля и тысячи примеров «наследников», который все потеряли. Реальная власть - это то, без чего вы не подниметесь выше начальника отдела, даже если вы гениальный управленец. И этому надо научиться. Потому что власть это не про политику или экономику, этому не учат в вузах или онлайн-курсах, не пишут в никах и не выступают на конференциях по менеджменту. Это всегда передавалось как сакральное знание. Поэтому, когда я узнал о существовании это единственного в своем роде тренинга, я, сами понимаете, не мог не организовать его в моем родном городе. Городе, который изначально был задуман как символ власти.

- Чем тренинг в Петербурге отличается от тех, которые проводились до этого?

- Это будет незабываемый опыт в формате полного погружения в технологии власти и атмосферу столицы российских императоров. Будет не только деловая, но и досуговая программа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Деловая программа проходит 19 и 20 июня, с 10:00 до 19:00 часов.

Это два дня сконцентрированной жизни, благодаря которым вы начнете осознавать себя, мыслить и говорить языком личной Власти, действовать как человек Власти.

Вечерняя программа - наслаждение атмосферой и духом города. 20 числа после ужина участников будет ожидать подарок от EuroShow - совместное посещение концерта группы «Мумий Тролль».