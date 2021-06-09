Начинается с изменений в походке: Что нужно знать о новом осложнении коронавируса, способном вызвать отказ дыхательных мышц

Врачи предупреждают о новом опасном осложнении коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иностранные специалисты заявили о новом опасном осложнении коронавируса: синдроме Гийена-Барре, который вызывает паралич и может привести к полному прекращению работы дыхательной мускулатуры. По словам главного внештатного невролога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игоря Вознюка, случаи возникновения синдрома Гиейна-Барре на фоне заболевания коронавирусом регистрируют в том числе и в Северной столице. Но отставить панику – для начала давайте разберемся.

- Синдром Гиейна-Барре – это, если говорить совсем просто, острая воспалительная реакция, при которой поражается периферическая нервная система, - объяснил "КП- Петербург" ученый. – Явление это наблюдается не так редко: в поражение периферической нервной системы наблюдается у 37 % «ковидных» больных. У какой-то части оно действительно принимает форму синдрома Гийена-Барре, но у какой именно, сказать нельзя. Нет специфической статистики – то есть, каких-то особых списков, куда заносятся только те, у кого синдром Гиейна-Барре ассоциирован с COVID-19.

Синдром Гиейна-Барре потенциально очень опасен: он может привести к параличу дыхательной мускулатуры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теоретически к появлению этого синдрома может приводить абсолютно любая инфекция, отмечает Игорь Вознюк. Но COVID-19 в этом плане опаснее, чем условный сезонный грипп, потому что это заболевание способно вызывать в организме человека острые и тяжелые аутоиммунные реакции.

- Опять же, теоретически синдром Гиейна-Барре может развиться у любого человека, вне зависимости от пола и возраста, - констатирует специалист. – Но наибольшему риску подвержены те, у кого иммунная система и так ослаблена хроническими заболеваниями – например, аутоиммунным тиреоидтом или диабетом. Кроме того, опасны мышечные нарушения – например, миастения – при которых синдром Гиейна-Барре развивается быстрее.

Хорошая новость заключается в том, что этот синдром вполне излечим и, если вовремя обратиться к врачу, не особо опасен. Другое дело – запущенные формы, при которых у человека может отказать дыхательная мускулатура. Риск такого исхода врачи постоянно держат в уме, поэтому работают с такими больными по особой процедуре, включающей защиту органов дыхания и дорогостоящие препараты.

Между тем в Петербурге сейчас так: весело, солнечно, никаких масок и санитарной дистанции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Самое главное здесь – вовремя обратиться за помощью, - отмечает Игорь Вознюк. – Как показывает практика, синдром Гиейна-Барре люди часто принимают за обычную слабость или переутомление. Как правило, начинается все с изменений в походке: человеку становится труднее подниматься по лестнице, а при ходьбе по ровной поверхности он начинает шаркать ногами и цеплять носками землю. Еще один тревожный принцип – ослабление мускулатуры рук. То есть, какие-то привычные движения и манипуляции – открыть бутылку или складной нож – начинают внезапно вызывать затруднения.

Одним словом, новый коронавирус не устает преподносить врачам и ученым сюрпризы. Поэтому медики в один голос призывают народ вакцинироваться – только так можно уберечь себя от новых опасных осложнений.