Где нельзя ездить на электросамокатах в Санкт-Петербурге во время Евро-2020: Смольный опубликовал карту с «красными» для катания зонами

"КП" рассказывает где нельзя ездить на электросамокатах в Петербурге во время Евро-2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» выяснила, где нельзя ездить на электросамокатах в Санкт-Петербурге во время Евро-2020, то есть до 12 июля 2021 года. Смольный вместе с кикшерингами создали карту районов и улиц, на которых запрещено кататься на мобильном двухколесном транспорте. В список попали 95 мест, в том числе большая часть Крестовского острова.

- Парковку и движение самокатов ограничат в границах улиц с фан-зонами, со стадионом, у мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков. Речь идет о Невском проспекте, Адмиралтейской набережной, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской и Дворцовой набережных и в других местах, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Карту с фиолетовыми зонами, в которых запрещено кататься, можно увидеть ниже на изображении. На улицах, близлежащих к выделенным участкам кататься можно, но со скоростью до 10 км/ч, а после 13 июля – до 15 км/ч. А на остальной территории Северной столицы можно разогнаться максимум до 20 км/ч.

Самокатчиков не ждут в фиолетовых зонах и на такого же цвета улицах. О санкциях за нарушения пока молчат. Фото: Смольный

Добавим, что теперь электросамокаты будут выдавать только лицам старше 18 лет. Кикшеринги будут просить пользователей спешиваться на «зебре» и не ездить на одном транспорте вдвоем или даже втроем.