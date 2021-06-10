Рейсовый автобус сгорел у метро «Беговая» в Петербурге

Рейсовый автобус из Кронштадта сгорел на остановке. Фото: vk.com/spb_today

Рейсовый автобус маршрута№101 «Петербург-Кронштадт» сгорел у метро «Беговая». Машина начала дымить при подъезде к остановке общественного транспорта - пассажиры успели выскочить из дымящегося автобуса перед тем как он вспыхнул. Многочисленные очевидцы происшествия успели снять видео.

- На улице Савушкина, напротив «Беговой», на ходу загорелся автобус, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия моментально примчались пожарные, остановились и проезжавшие мимо спасатели МЧС. Однако помочь уже ничем не смогли - огонь полностью уничтожил автобус. Пожарным оставалось лишь залить обгорелый остов пеной.

От автобуса почти ничего не осталось. Фото: vk.com/spb_today

- 10 июня в 12:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Савушкина, дом 126. Рейсовый автобус выгорел по всей площади. В 12:23 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

По предварительным данным никто при пожаре не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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