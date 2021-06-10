В Петербурге снова госпитализируют по 700 пациентов с коронавирусом в день

Ситуация с эпидемией в Санкт-Петербурге становится напряженнее с каждым днем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге становится все более напряженной. На сегодняшний день количество ежедневных госпитализация больных с COVID-19 и «ковидными» пневмониями выросло почти до 700 человек. Об этом, а также о том, стоит ли из-за этого тревожиться, «Комсомолке» в Петербурге» в четверг, 10 июня, сообщил источник, близкий к Смольному.

Напомним, официальные данные о темпах роста заболеваемости и о количестве свободных коек и инфекционных стационарах перестали поступать от администрации Северной столицы еще 2 июня. На тот момент в сутки госпитализировали порядка 500 человек. За неделю это количество выросло до 700.

- Это многовато, потому что на данный момент в городе развернуто порядка 7 000 коек для «ковидных» больных и больных с ковид-ассоциированными пневмониями, - объясняет источник. – Свободных осталось менее 9 %.

Основные надежды власти на данный момент возлагают на госпиталь в "Ленэкспо" Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем не менее называть ситуацию с эпидемией угрожающей не стоит. Смольный возлагает большие надежды на два фактора. Первый - оборачиваемость коек. Не забываем, что больные каждый день не только поступают, но и выписываются – поэтому система как бы уравновешивает сама себя, и какое-то количество свободных мест в стационарах всегда остается. Второй – повышение мощностей временного госпиталя в «Ленэкспо» (сейчас там лежит порядка 500 человек, пиковая мощность – 2 500) и перепрофилирование 876 коек в главном корпусе Госпиталя для ветеранов войн на улице Народной.

- Темпы достаточно непредсказуемы, - констатирует источник. – Никто не понимает, когда будет пик заболеваемости, и на какое время он придется.

Изменился и возрастной ценз больных: если раньше COVID-19 заболевали в основном пожилые, то сейчас инфекционные койки все чаще заполняет молодежь.

Если раньше COVID-19 заболевали в основном люди в возрасте, то теперь инфекция заметно "помолодела". Фото: Олег ЗОЛОТО

- Здесь все дело в темпах вакцинации, - отмечает источник «КП». – Петербуржцы в возрасте прививаются намного активнее, чем молодые люди. Собственно, сейчас мы наблюдаем, что госпитализируют в основном тех, кто не болел и не вакцинировался – то есть, нет какого-то повального роста повторных случаев заболевания или заражения на фоне прививки, это все буквально единичные инциденты. Поэтому чем активнее мы будем прививаться – тем быстрее заболеваемость остановится.

Что касается главной причины развития эпидемии, то ее в Смольном видят прежде всего в цикличности нового коронавируса – то есть, в его способности давать вспышки заболеваемости в определенные сезоны и периоды времени.

- Версия о том, что нам испортили всю статистику массовые мероприятия, подтверждения не находит, - отмечает источник. – Во-первых, достаточно посмотреть на то, как менялась динамика заражений после 9 мая и дня города – а менялась она очень незначительно, не было никакого резкого подъема. То же самое можно сказать и про ПМЭФ – учитывая, какие меры там были приняты организаторами вместе с Роспотребнадзором, он вообще был своего рода островском безопасности. Поэтому основная рабочая версия сейчас – цикличность вируса. Хотя она тоже требует изучения: мы никогда прежде не сталкивались с инфекционным заболеванием, которое дает прирост в начале-середине мая.

По словам источника "КП", рост заболеваемости не связан с массовыми мероприятиями. Основная рабочая версия - цикличность самого вируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним словом, ситуация сложная, но пока что не критическая. На данный момент почти все – если не вообще все – зависит от темпов вакцинации. Чем больше прививок – тем крепче коллективный иммунитет и тем ниже заболеваемость. Другого пути, увы, не существует.

Комментировать изложенные выше факты непосредственно в Смольном «Комсомолке» не стали.