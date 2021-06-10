В Петербурге помолодел «ковид»: во временном госпитале «Ленэкспо» находятся в основном студенты

Врачи тревожатся: COVID-19 заметно "помолодел". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге основным форпостом на пути эпидемии коронавируса снова стал временный госпиталь в «Ленэкспо». Площадку снова открыли 20 мая, и сейчас она активно принимает пациентов. «Комсомолка» рассказывает, что происходит в госпитале, и почему среди больных COVID-19 стало в разы больше молодежи.

На данный момент под временный госпиталь отведено два павильона: пятый и седьмой. В общей сложности на инфекционных койках лежит порядка 511 пациентов. Темпы госпитализации, признаются врачи, высокие; благо, есть куда расширяться – на пиковой мощности госпиталь способен принять 2 500 больных.

Во временном госпитале в "Ленэкспо" заполнено 511 коек из 2 500. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном сейчас к нам поступают молодые люди – чаще всего студенты, - рассказывает заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по медицинский части Руслан Дмитришен. – Преимущественно из состава тех, кто не привит и не соблюдает меры безопасности – к примеру, не носит маски в общественных местах.

Изменения в возрастном составе больных (раньше, напомним, считалось, что COVID-19 – это инфекция прежде всего категории 65+), по словам Руслана Дмитришена, вполне объяснимы: на дворе лето, белые ночи, молодые люди собираются в шумные компании, активно общаются и так же активно обмениваются вирусом. А вот прививаться, напротив, не спешат. Хотя статистика не оставляет сомнений: это единственный надежный способ уберечь себя от тяжелых последствий заражения.

- Сейчас у нас в госпитале находятся всего два человека, которые заболели COVID-19 после прививки, - отмечает Руслан Дмитришен. – Состояние у них легкое, по сути, им требуется даже не столько лечение, сколько обсервация – то есть, временная изоляция, чтобы они никого больше не заразили.

Одним словом, ситуация непростая, но пока что, в целом, стабильная. При этом переломить ее, отмечают специалисты, можно только при помощи вакцинации.

Иногородним студентам привезли подарки - продуктовые наборы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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9 июня госпиталь посетил глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин. Причиной для визита стало то, что в седьмом павильоне оказалось очень много студентов из районных вузов. Юным пациентам привезли подарки: 60 продуктовых наборов.

- Молодые люди живут в общежитиях на Васильевском острове и поэтому не могут ожидать визитов родных и семейной опеки во время лечения, - отметил Эдуард Ильин. - Маленькие подарки – способ поддержать их. В состав входят разрешенные для передач продукты - фрукты и чай. Во время разговора студенты отметили, что очень сожалеют о несделанных вовремя прививках от коронавируса. Чтобы не повторять их ошибок, приглашаем всех на вакцинацию. И я, и моя семья прививки сделали.