Васильевский остров атаковали мошки-бабочницы

К счастью, для человека мошка-бабочница безвредна. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Улица Репина - один из немногих тихих уголков центральной части Петербурга, где можно спрятаться от городской суеты. Но вот от кого тут точно не спрячешься, так это от назойливых насекомых. Местные жители жалуются, что мошкара их буквально атаковала. Речь идет о маленькой юркой бабочнице, или дренажной мухе.

По словам жительницы Васильевского острова Лилии, нашествие насекомых началось еще весной. С тех пор петербурженка делит свою квартиру с новыми соседями.

- Появились внезапно и почему-то облюбовали все светлые поверхности в доме, - уточняет Лилия.

Живет мошка всего пару недель, но зато за это время она может обзавестись внушительным потомством. Насекомое предпочитает влажные места, так что наличие мошки в жилых домах обычно свидетельствует о проблемах с канализационными и водопроводными трубами или ливневкой во дворах. Вот почему, увидев бабочницу у себя дома, лучше обратиться в ЖКС, управляющую компанию или хотя бы пригласить сантехника. Радует, что для человека это создание абсолютно безвредно. Правда, соседство с мошкой точно не назовешь приятным.

Кстати, житель 1-й линии Васильевского Александр пожаловался, что, кроме бабочниц, в его дворе обитает куча других насекомых, которые также пробираются в квартиры. Например, тля. Борьба Александра с этой живностью оказалась бесполезна, приходится мирно сосуществовать.

- Это же природа, - философствует Александр.

Местные жители жалуются, что мошкара их буквально атаковала. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Сотрудница книжного магазина, спрятанного в глубине василеостровских дворов-колодцев, с многозначительным видом изрекла, что от людей подчас бывает куда больше проблем, чем от насекомых.

- Да, назойливые мошки сюда залетают, но вот настоящая проблема - это мухи, - сетует женщина.

Еще одна наша собеседница, пенсионерка, отметила, что наряду с мошками ее беспокоят блохи - во дворах много кошек. Впрочем, уж лучше блохи, чем крысы, добавила женщина.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дмитрий МУСОЛИН, энтомолог, старший научный сотрудник СПбГУ, доктор биологических наук:

- Для человека мошка-бабочница абсолютно безвредна. Чтобы в полной мере оценить ситуацию, нужно присутствовать на месте. Но в целом мошки-бабочницы обитают, как правило, в санузлах.