Парки, офисы, доставка: Где подросткам подработать в летние каникулы в Санкт-Петербурге

Школьники часто подрабатывают летом курьерами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Летние каникулы для старшеклассников – это не только свободное время, гулянки с друзьями и развлечения, но и отличное время для первых заработков. Многие петербургские подростки так и поступают – после окончания учебного года активно ищут вакансии. Узнали, как школьникам устроиться на работу, какие варианты для них предлагают и сколько можно заработать в период летних каникул в Санкт-Петербурге.

НА ТРУДОВЫЕ СМЕНЫ

На первый взгляд, кажется, что устроиться на заработки несовершеннолетним не так уж просто. Ведь многие работодатели не горят желанием связываться с неопытными ребятами. Тем более что придется соблюдать разные требования, связанные с их возрастом. Тем не менее, самый простой вариант для подростков – это обратиться в петербургский Центр занятости. Ежегодно там находят работу порядка 10 тысяч школьников от 14 до 18 лет. И, конечно, июнь, июль и август – самый пиковый сезон. Это могут быть летние трудовые смены – работа по благоустройству, озеленению, оформлению клумб, уборке парков и так далее. А бывают, например, варианты упаковщиков готовой продукции, помощников менеджеров, операторов call-центров. Главное преимущество здесь – официальное трудоустройство по закону.

– Временные рабочие места предлагаются на государственных предприятиях, в общественных организациях и коммерческих компаниях разного профиля деятельности, – рассказывают в Центре занятости населения Петербурга. – Подростки получают трудовой стаж, что благоприятно отразится при их дальнейшем приеме на работу.

На определенный срок с ребятами заключают официальный трудовой договор. Как отмечают в Центре занятости, в период каникул подростки могут заработать в среднем от 5000 до 9500 рублей за месяц.

Промоутер - одна из самых востребованных вакансий среди школьников в летние каникулы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОФИСЫ И МАГАЗИНЫ

Другой вариант – поискать вакансии самостоятельно на специальных сайтах и выложить свое резюме. Как отмечают аналитики hh.ru, чаще всего петербуржцы от 14 лет интересуются работой в сфере продаж и с зарплатой от 20 тысяч рублей. Это может быть работа курьером, промоутером, продавцом-консультантом. Дело не сложное и опыт не нужен.

– На втором месте по популярности у петербургских соискателей от 14 лет – сфера административного персонала. Здесь молодые люди и девушки ищут работу администраторов торговых залов, помощников руководителей, стажеров или ассистентов и ожидают зарплату от 25 тысяч рублей, – сообщают в пресс-службе hh.ru.

Интересуются юные петербуржцы и банковской сферой – туда можно пойти, например, помощниками бухгалтеров или стажерами в другие отделы. Но неопытному работнику при самостоятельном поиске работы – главное не попасться на недобросовестные компании. И читать все пункты договора.

– Компания, в которую молодой соискатель нанимается на подработку, не может и не должна просить у него оплатить обучение, материалы, прием документов, – отмечает юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, – Во-вторых, в срочном трудовом договоре должны быть зафиксированы те условия труда, на которые подросток договаривался на собеседовании: график работы, обеденное время, выходные, отпуск. В нем обязательно указывается та зарплата, на которую договорились стороны еще на собеседовании.

Кроме того, стоит изучить в документе, есть ли штрафы за опоздание или не сданную вовремя работу.

Что касается предложений от самих работодателей в Петербурге – на сайтах поиска работы подростков зовут поработать курьерами, кассирами, официантами, администраторами. Зарплату молодежи предлагают в среднем от 18 до 40 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно знать подросткам при трудоустройстве?

- Рабочий день может длиться:

14 -15 лет – 4 часа в день;

15-16 лет – 5 часов в день;

16 -18 лет – 7 часов в день.

- Количество рабочих часов в неделю:

14 -16 лет – не более 24 часов;

16-18 лет – не более 35 часов.

- Заключать трудовой договор можно с 16 лет, а с письменного согласия родителей – с 14 лет.