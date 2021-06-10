Полицейский в Петербурге влез в окно 3 этажа по пожарной лестнице, чтобы успокоить плачущего ребенка

Патрульный залез на третий этаж, чтобы спасти стоящего в окне ребенка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургский полицейский влез на третий этаж по пожарной лестнице, чтобы успокоить плачущего ребенка. О том, что в одной из квартир в проеме открытого окна стоит и кричит маленький мальчик, днем 9 июня сообщили жители дома 19 по Будапештской улице. На место примчались патрульные Олег Пужевский и Александр Кот.

- Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что мальчика закрыли в квартире одного, при этом он был очень напуган. Тогда старший сержант Олег Пужевский, чтобы успокоить ребенка, поднялся наверх с помощью пожарной лестницы, которую установили спасатели, - сообщает пресс-служба Главка.

Трудность оказалась в том, что мальчик оказался ребенком мигрантов из одной из среднезиатских стран и практически не говорил по-русски. Несмотря на это, патрульному удалось установить контакт малышом и успокоить его.

После этого полицейский нашел разряженный мобильный телефон, лежавший в квартире, зарядил его и позвонил маме мальчика. Она тут же примчалась с работы. С 30-летней женщиной провели профилактическую беседу, а семью взяли на заметку в отделе по делам несовершеннолетних - условия проживания ребенка будут проверять и контролировать.