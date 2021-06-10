Вторая Мекка подделок: как Россия стала ненасытным потребителем контрафакта. Фото: freepik.com.

10 июня отмечается 23-й Всемирный день борьбы с контрафактной продукцией. Пока правительства мировых держав не могут справиться с этой проблемой. В борьбе за одну отрасль, в процессе ее ограничения, открываются лазейки для контрабандистов в других отраслях. Антитабачная политика, снижение реальных доходов населения из-за COVID и ряд других факторов только стимулировали развитие рынка контрафактной продукции. Теперь мы знаем, что дешевые сигареты – равно Беларусь, а «люкс» можно легально купить за $50 на крупнейшем маркетплейсе. Как так вышло, и какие перспективы у рынка контрафактной продукции?

Аналитика

По оценкам Всемирного экономического форума, в 2020 году потери мировой экономики от нелегального оборота товаров составили $2,2 трлн, или 3% от мирового ВВП. В Европейском союзе доля контрафакта оценивается в 6% импорта. В России, согласно данным исследования ТИАР-Центра, оборот контрафактной продукции в 2020 г. оценивался в 5,2 трлн руб., что сопоставимо с 4,5% ВВП России.

- Этот объем сравним с результатом работы всего отечественного агропромышленного комплекса, - поясняют в Центре.

Только в части НДС бюджет РФ недополучает из-за контрафакта более 530 миллиардов рублей.

- Мы выделяем следующие доли контрафакта в наиболее подделываемых категориях непродовольственных потребительских товаров: детские игрушки – 35%, одежда и обувь – 29%, потребительская электроника и аксессуары, батарейки – 15%, бытовая химия –12%, парфюмерия и косметика – 10%.

Ущерб для благополучия граждан и национальной экономики Центр видит сразу в нескольких аспектах: вред здоровью потребителей, недополученные налоги и таможенные сборы, снижение темпов развития местного производства и импортозамещения.

Тем не менее, борьба ведется: государство внедряет ИТ-системы, позволяющие в идеале отследить движение каждой единицы товара от станка до прилавка; компании госпомощи не ждут и используют сторонние сервисы для отлова своих дубликатов в интернете и социальных сетях, такие как, например, Gorodissky IP Security.

При помощи этого ресурса, разработанного в юридической фирме «Городисский и Партнеры» на основе наработанного опыта, в 2020 году удалось выявить более 300 000 нарушений в продаже контрафактных медицинских масок и антисептиков, более 400 000 предложений контрафактных предметов одежды и обуви, более 150 000 предложений контрафактной косметики и средств по уходу за кожей, рассказал Дмитрий Русаков, юрист фирмы «Городисский и Партнеры», руководитель группы защиты брендов.

Маркировка товаров – благодаря или вопреки?

Проблему обсудили в ходе недавнего Петербургского международного экономического форума на сессии «Борьба с контрафактом как точка роста экономики». Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что система маркировки товаров, созданная для борьбы с контрафактом – реальный цифровой прорыв в нашей стране:

- Это работа с большими базами данных и очень серьезное высокотехнологичное решение. По большому счету, аналогов решения, охватывающего такое количество товарных групп, которое у нас есть сейчас, в мире – нет.

За пять лет благодаря маркировке продукции объем нелегального оборота удалось сократить почти в два раза, сказал Евтухов. Благодаря обязательной маркировке статистика зафиксировала рекордный взлет официальных продаж некоторых позиций, например, продажи обуви и шуб увеличились в 3 и 10 раз.

Однако игроки рынка видят не столь оптимистичную картину.

- Запущенная в начале года маркировка одежды и товаров легкой промышленности показывает свою неэффективность в текущей конфигурации: требуется ее интеграция с контрольно-надзорными органами и возможностью их реагирования на недействующие знаки маркировки, - считают в ТИАР-Центре.

Пандемия, захлестнувшая мир, также оказала влияние на рост теневого сектора экономики, говорит Анна Ткачук, эксперт по сертификации по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Группы Компаний «Серконс»:

- Наша страна не исключение. Потеря работы, снижение доходов населения, разные нормы регулирования по сравнению с ЕАЭС, к сожалению, открывают пути для роста контрафактной продукции на рынке. Прежде всего – это товары в категории легкой промышленности, детские игрушки, электроника, парфюмерия.

Аналитики из ТИАР-Центра разделяют эту мысль и говорят, что снижение покупательской способности, помноженное на продвижение элитного потребления среди населения, приведет к повышенному спросу на контрафактную одежду люксовых брендов.

- Если раньше продажи контрафакта осуществлялись в основном в несетевой рознице и «островках» торговых центров, то сегодня уже маркетплейсы и доски онлайн-продаж стали ключевым каналом сбыта контрафактной продукции, закупленной в «контрафактных хабах», оптовых рынках. Специфика интернет-продаж заключается в том, что на маркетплейсах покупатель не может заранее проверить подлинность покупаемого товара, пощупать его. Это становится ключевым элементом для его обмана. При продаже контрафакта в розницу, особенно одежды, клиент осознанно покупает подделку, - поясняют аналитики.

- В этом году я увидела в свободной продаже на Wildberries обувь, полностью имитирующую дизайн Маноло Бланик, - рассказывает Анастасия Расторгуева, адвокат, кандидат юридических наук, - один в один, раз в 20 дешевле оригинала. Название бренда иное.

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Manolo Blahnik на Farfetch (оригинал) – 76 290 руб.

Туфли на Wildberries (копия) – 3 114 руб.

По нашему законодательству понятие контрафакт более широкое, чем мы обычно представляем, поясняет адвокат Анастасия Расторгуева: «Контрафакт – это не только подделка в этикетке, если название другое и даже непохожее, но дизайн один в один – это тоже контрафакт. Потому как дизайн – объект авторского права, а контрафактным является любой носитель, на котором незаконно выражен чужой результат интеллектуальной деятельности».

- Очень трудно бороться и сдерживать количество контрафактной продукции на рынке, потому что с каждым годом растет качество контрафакта, - поясняет Дмитрий Русаков, юрист фирмы «Городисский и Партнеры», руководитель группы защиты брендов - Зачастую контрафакт производят на тех же заводах, что и оригинальную продукцию. Также активное развитие Интернета и простота оформления заказа позволяют быстро оформить доставку контрафакта по минимальным ценам. Продавцы контрафактной продукции активно конспирируют свою личность в интернете, это позволяет нарушителям избежать штрафов и конфискации товара. Некоторые нарушители регистрируют ИП, через которые ведут нелегальную деятельность, штраф за подобное нарушение составляет от 5 000 рублей до 5 000 000 рублей.

Игрушки с табаком

Для бюджета РФ особо остро стоит проблема контрафакта сигарет. До принятия в 2013 году антитабачного закона, табачная отрасль была самой «чистой» – 0,3% нелегальной продукции. После резкого поднятия акцизов подпольная торговля табаком совершила настоящий рывок, удваиваясь каждый год, — сегодня каждая шестая пачка продается незаконно.

По словам генерального директора субрегиона Россия, Центральная Азия и Беларусь Группы «БАТ» Фарука Енера, сегодня Россия находится на втором месте в абсолютном выражении после Бразилии по количеству проданных нелегальных сигарет.

В 2020 году по итогам ряда государственных мер (усиление работы надзорных органов, ограничения в связи с пандемией, запуск системы маркировки) доля контрафакта на табачном рынке снизилась вдвое, посчитали аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Однако они ожидают, что доля контрафакта вскоре может вырасти в четыре с лишним раза – с нынешних 7% до 30%, чему способствует повышение в начале 2021 года акцизов на табак на 20%.

Основной поставщик нелегальных сигарет – страны ЕАЭС, где табачная продукция существенно дешевле, чем в России. Цена на сигареты в Беларуси — самая низкая в Евразийском экономическом союзе – около 60 российских рублей за пачку против 120 российских рублей в России.

- Специфика таможенного пространства ЕАЭС показывает, что ФТС России не может в полной мере контролировать потоки контрафактной продукции из-за ограничений на конфискацию транзитных товаров. Например, поддельные сигареты могут производиться в Беларуси и транспортироваться в Казахстан через территорию России. ФТС такой товар арестовать не сможет. При этом фура может выгрузить товар (или «потерять» – прим. авт.) в России по пути следования для продажи агентами, - поясняют в ТИАР-Центре.

Нелегальные белорусские сигареты продаются как через прилавки, так и через интернет-сайты. В 2020 году юристы фирмы «Городисский и Партнеры» по заказу табачных компаний выявляли и заблокировали более 5000 Интернет-ресурсов и аккаунтов, в социальных сетях, которые занимались реализацией контрафактной табачной продукции как оптом, так и в розницу. Сайтов стало в четыре раза меньше, зато подобная торговля распространилась в Instagram-аккаунтах. Их стало в десять раз больше, писало gomel.today.

- Комплексный подход к борьбе с нарушениями в интернет и за его пределами позволяет добиваться максимально эффективных результатов, - поясняет Дмитрий Русаков, юрист фирмы «Городисский и Партнеры», руководитель группы защиты брендов.

Еще одна тенденция 2020 года, которую отмечают участники рынка – интерес контрабандистов к детским игрушкам. На фоне пандемии и самоизоляции на 76% в денежном выражении и на 112% в натуральном выросли онлайн-продажи детских товаров за прошлый год, в сравнении с 2019-м (по данным исследования Data Insight).

Рост спроса влияет на необходимость повышения качества и безопасности продукции, включая обновление регламентов. Сейчас регулятором планируются изменения в регламентах по игрушкам и легкой промышленности, и продукции для детей и подростков, рассказала Анна Ткачук, эксперт по сертификации по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» Группы Компаний «Серконс»:

- Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо избавиться от недобросовестных лабораторий и сертификационных органов. К сожалению, их число продолжает расти. По сути, такие организации существуют только на бумаге и своей часто незаконной деятельностью, полностью рушат рынок сертификации. Это соответственно напрямую влияет и на безопасность продукции для детей, которая появляется на полках и в интернет-магазинах.

С чем можно бороться и как?

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин утвердил пятилетнюю стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В соответствии с поручением премьера в мае Минпромторг подготовил проект плана реализации.

В марте, помимо стратегии, правительство утвердило концепцию мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В соответствии с этой концепцией в России до конца 2022 года будет запущен автоматизированный контроль за товарами на базе Государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Приоритетными отраслями для мониторинга контрафактной продукции выбраны пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая и электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, строительная отрасль и ряд других.

Среди других важных мероприятий – создание на базе Государственной информационной системы промышленного портала по противодействию контрафакту, который позволит автоматизировать сбор и обработку информации, сообщили «Ведомости».

В 2023-2025 гг. будет расширена сфера применения уже запущенных механизмов, развернута работа по методической поддержке региональных властей.

Также к запуску готовится Комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом, которая позволит на уровне ЕАЭС ограничивать и пресекать его появление.

Для действенной борьбы с контрафактом, по мнению Виктора Евтухова, не хватает санкций.

- Необходимо конфисковывать оборудование, <...> на котором производится нелегальная табачная продукция, и транспортные средства, на которых она перемещается, – заявил статс-секретарь.

В ТИАР-Центре выделяют три основных меры для противодействия распространению контрафакта: во-первых, это введение ответственности арендодателей за продажу контрафактной продукции, что позволит привлекать к ответственности не только самих продавцов, но и те компании, которые осознанно организуют «хабы» по продаже контрафакта.

Во-вторых, это организация на базе Роскомнадзора рабочей группы из представителей торговых площадок (маркетплейсы), поисковиков и правообладателей рабочей группы в интернете для выработки единого механизма по ограничению распространения контрафактной продукции.

В-третьих, создание специального подразделения МВД по борьбе с распространением контрафакта. Сейчас в МВД проблемами нарушения авторских прав и продаж контрафактной продукции занимаются как «неосновной» деятельностью. В 2019 г. меньше 10 уголовных дел было заведено за продажу контрафакта (при обороте контрафакта в 5 трлн руб.). Спецподразделение сможет заниматься исключительно вопросами борьбы с оборотом нелегальной продукции.