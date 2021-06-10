Кредиты в Петербурге становятся всё доступнее. Фото: freepik.com.

Петербуржцы стали чаще брать в долг — к таким выводам пришли аналитики Северо-Западного отделения Сбербанка. С января по июнь 2021-го горожане оформили 130 тысяч кредитов — это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Возможно, это связано с упрощением процедуры. Сегодня необязательно идти в офис - достаточно нажать пару клавиш. В приложении Сбербанк Онлайн заявку рассмотрят всего за две минуты - через три средства будут уже у клиента на счету.

Обсудить детали займа: например, выбрать дату платежа или перенести её, также можно прямо в мобильном сервисе. К тому же, у онлайн-кредита есть одно преимущество. Если вы составите заявку, но передумаете оформлять займ, черновик заявки останется. Найти его можно будет в разделе «Кредиты».

- Мы стараемся сделать кредиты более доступными, а процесс их получения – максимально удобным, - рассказывает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Так, например, в Сбербанк Онлайн можно заранее уточнить максимально возможную именно для вас сумму потребительского кредита или доступный лимит по кредитной карте до подачи кредитной заявки.

По данным Сбера, чаще всего потребительскими кредитами пользуются клиенты возрастом от 30 до 45 лет. Почти треть, 35% петербуржцев, берут займы до 100 тысяч рублей, 22% - до 200 тысяч рублей. Ну а самый распространенный срок кредитования - до пяти лет.