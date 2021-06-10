Петербурженки в бикини наблюдали солнечное затмение на пляже Петропавловской крепости

"Комсомолка" побывала на пляже у Петропавловки, где красавицы в бикини следили за кольцеобразным солнечным затмением. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженки в бикини полюбовались на солнечное затмение у пляжа Петропавловской крепости. Раскрепощенная журналистка «Комсомолки» тормошила сонных дам, отдыхающих на траве, чтобы они не пропустили это красивейшее явление. Для этого мы захватили пленку для тонировки – смотреть через нее безопасно для глаз.

Для безопасного просмотра мы взяли пленку для тонировки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, солнечное затмение, пришедшееся на день 10 июня, было не простым, а кольцеобразным. Оно происходит только тогда, когда Луна и Земля находятся друг к другу на очень близком расстоянии.

Хотя сгодятся и темные-темные очки! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В итоге, как видно по снимкам в соцсетях, диаметр Луны выглядит чуть меньше Солнца, и получается круг. Первыми на затмение полюбовались в Севернйо Америке, а последними на Дальнем Востоке.

К сожалению, увидеть полное "кольцо" нам не удалось. Заработались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном, люди у Петропавловки загорали в темных очках, через которые и наблюдали за затмением. Но наши листы с тонировкой все брали охотно и смотрели ввысь, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург» с места.

Горожане охотно брали нашу пленку и следили за затмением. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что последний раз кольцеобразное солнечное затмение произошло 55 лет назад.

Последний раз "кольцо" на Солнце видели аж 55 лет назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посмотреть на многочисленные фотографии затмения петербуржцев можно в сообществе «КП-Петербург»во «Вконтакте». Там же есть запись нашей трансляции с девушками-красавицами с Петропавловки.