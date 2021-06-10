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Woman10 июня 2021 17:05

Петербурженки в бикини наблюдали солнечное затмение на пляже Петропавловской крепости

Загорающие красавицы любовались на явление через темную пленку для тонировки
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анна КРЮЧКОВА
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"Комсомолка" побывала на пляже у Петропавловки, где красавицы в бикини следили за кольцеобразным солнечным затмением.

"Комсомолка" побывала на пляже у Петропавловки, где красавицы в бикини следили за кольцеобразным солнечным затмением.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженки в бикини полюбовались на солнечное затмение у пляжа Петропавловской крепости. Раскрепощенная журналистка «Комсомолки» тормошила сонных дам, отдыхающих на траве, чтобы они не пропустили это красивейшее явление. Для этого мы захватили пленку для тонировки – смотреть через нее безопасно для глаз.

Для безопасного просмотра мы взяли пленку для тонировки.

Для безопасного просмотра мы взяли пленку для тонировки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, солнечное затмение, пришедшееся на день 10 июня, было не простым, а кольцеобразным. Оно происходит только тогда, когда Луна и Земля находятся друг к другу на очень близком расстоянии.

Хотя сгодятся и темные-темные очки!

Хотя сгодятся и темные-темные очки!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В итоге, как видно по снимкам в соцсетях, диаметр Луны выглядит чуть меньше Солнца, и получается круг. Первыми на затмение полюбовались в Севернйо Америке, а последними на Дальнем Востоке.

К сожалению, увидеть полное "кольцо" нам не удалось. Заработались.

К сожалению, увидеть полное "кольцо" нам не удалось. Заработались.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном, люди у Петропавловки загорали в темных очках, через которые и наблюдали за затмением. Но наши листы с тонировкой все брали охотно и смотрели ввысь, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург» с места.

Горожане охотно брали нашу пленку и следили за затмением.

Горожане охотно брали нашу пленку и следили за затмением.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что последний раз кольцеобразное солнечное затмение произошло 55 лет назад.

Последний раз "кольцо" на Солнце видели аж 55 лет назад.

Последний раз "кольцо" на Солнце видели аж 55 лет назад.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посмотреть на многочисленные фотографии затмения петербуржцев можно в сообществе «КП-Петербург»во «Вконтакте». Там же есть запись нашей трансляции с девушками-красавицами с Петропавловки.

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