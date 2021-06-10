Спортсмены проплывут весь Волхов ради детей с онкологией

Цель акции – собрать полмиллиона рублей на лечение тяжелобольных малышей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шестеро пловцов будут сражаться с волнами двое суток во имя детей, которые сражаются с онкологией. Участники благотворительного заплыва «Из варяг в греки» преодолеют весь Волхов протяженностью 224 километра и на своих двоих догребут от озера Ильмень до озера Ладожское, чтобы доказать: когда все вместе, то нет ничего невозможного.

Спортсмены обозначат на карте часть знаменитого торгового пути «Из варяг в греки», который соединял Балтику с Византией и проходил, в том числе, через Неву, Ладогу, Волхов, Ильмень. Но не только тематика, но и беспрецедентность сделает заплыв историческим.

Пловцы стартуют в Великом Новгороде, у стен древнего мужского монастыря – Перынского скита Рождества Богородицы. Финиш наметили в другом историческом намоленном месте – в Новой Ладоге в Ленобласти. Помогать участникам акции будут только течение Волхова да взоры спасателей, которые будут дежурить неподалеку (сейчас как раз идут согласования с МЧС Новгородской и Ленинградской областей).

Маршрут заплыва. Фото: Яндекс. Карты

– Вполне возможно, что ради безопасности придется перекрывать фарватеры либо выделять в реке зону для движения пловцов, – рассказывают организаторы. – Процесс будет устроен так: один человек плывет в течение часа, а затем делает перерыв на пять часов, пока очередь снова не дошла до него. Восстановиться спортсмены смогут на лодке, где можно будет и покушать, и поспать.

Нырнуть в волховскую воду участники планируют в четыре часа утра 25 июня, а выйти на сушу – вечером 26 либо утром 27 числа. Многое зависит от того, как быстро получится преодолеть судоходные шлюзы: «там можно застрять и на пять часов».

– Конечно, рисковать здоровьем пловцов никто не собирается. Но непогода не пугает: заплыв будет продолжаться даже при дожде и ветре (исключением станет только гроза), – добавляют организаторы. – Все ребята подготовленные. Кто-то из них даже Ла-Манш пытался переплыть.

Руководить заплывом будет многократный чемпион мира по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко. Его ученики 147 раз переплыли Босфор, 19 раз преодолели Ла-Манш и завоевали сотни наград планетарного масштаба.

КСТАТИ

Цель заплыва – собрать полмиллиона рублей на лечение детей, которые борются с раком. Поддержать заплыв можно флешмобом: проплыть свою дистанцию в любом водоеме планеты – да хоть в собственной ванне! – и выложите в сеть фото или видео с хештегом #благозаплыв.