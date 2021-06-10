Шезлонги, коктейли и песок: Секретный пляж появился в центре Санкт-Петербурга

Пляж в центре города - неплохая альтернатива тем, кто не может выбраться на Финский залив. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наступившее лето радует петербуржцев безоблачной и жаркой погодой. Так что сейчас самая пора отправиться на пляж, чтобы позагорать под лучами яркого солнца. Но что делать тем, у кого нет времени, или кому просто лень ехать на Финский залив?

Оказывается понежиться на пляже можно и в самом центре города. И речь идет не о Петропавловской крепости. Крохотный пляж существует в барном квартале во дворе-колодце старинного дома на углу Невского и Литейного проспектов.

Ничего необычного. Просто пляж в центре города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вряд ли здесь выйдет одновременно разместиться больше, чем пары десятков гостей, зато тот, кто успеет занять место раньше других, сможет отдохнуть с комфортом.

Если наступит вечер и похолодает, то посетители смогут завернуться в теплые пледы и согреться у настоящего огня. Заскучать точно не получится. В выходные там частенько выступают ди-джеи.

Вечером посетителям выдают пледы. Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, пляж в центре Петербурга появился еще прошлым летом, однако с каждым днем это место продолжает набирать популярность.