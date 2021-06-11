Дожди и грозы пройдут в Петербурге в выходные

Холодный циклон с грозами идет на Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Давняя петербургская традиция с погодой, которая имеет привычку портиться перед выходными, продолжается. Всю рабочую неделю в городе было тепло и солнечно, но в преддверии трехдневных праздников метеорологи пугают дождями и грозами.

- В праздники Петербург окажется под влиянием атлантического циклона, который идет с запада. В субботу погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, но тепло: 22-24 градуса. В воскресенье по Петербургу и Ленобласти пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидаются дожди, местами грозы. Станет чуть прохладнее - от +20 до +22, - рассказал «Комсомольской правде» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но надолго непогода не задержится. Уже в понедельник, который из-за празднования 12 июня Дня России также объявлен выходным, начнет теплеть. В город придет новый антициклон. Облаков станет меньше, дожди прекратятся, воздух снова начнет прогреваться. Днем температура составит +21...+23 градуса.

Первый рабочий день следующей недели, 15 июня, окажется еще более приятным: термометры покажут +23...+25 градусов, дождей и гроз не обещают.