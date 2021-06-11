Лучшие пляжи на Финском заливе летом 2021: Рейтинг мест отдыха по версии «КП»

Рейтинг пляжей на Финском заливе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть ли не в каждом списке необычных специальностей, которые регулярно попадаются на просторах интернета, можно увидеть такую профессию, как «тестер пляжей». Это человек, который отдыхает на курортах, составляет отчеты и получает за это кругленькую сумму. Правда в Петербурге такую вакансию мечты отыскать не удалось. Быть может из-за отсутствия ревизоров горожане регулярно жалуются на грязную воду и мусор на берегах Финского залива? Журналисты «Комсомолки» отправились в Курортный район и составили рейтинг лучших пляжей на Финском заливе летом 2021 года.

Пляж «Морские Дубки»: Грязная вода и мертвые рыбы

Пляж «Морские Дубки» неплохой, но вода очень грязная. Купаться не рекомендуем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на будний день, здесь было довольно много отдыхающих. Купаться запрещено, да и мало кто захочет нарушить это предписание.

Но загорать тут - самое то! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вода у берега довольно грязная, а пара мертвых рыбешек отбивает желание окунуться даже в самый жаркий день. Вдобавок мелко, да и большая часть береговой линии завалена массивными валунами, через которые так-то просто не перебраться.

Есть современные кабинки для переодевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А само море, не то что по колено, а по щиколотку.

— Приехал спонтанно. Меня все устраивает. Бываю еще в Сосновом Бору, Репине, Комарове. Где лучший пляж? — Куда я приехал, там и лучший - шутит мужчина по имени Олег.

А вот петербурженка Илона Скворцова отдыхающая тут с ребенком от пляжа «Морские дубки», не в восторге. Девушка призналась, что поверила красивым картинкам из интернета, однако это место совсем не соответствует ее ожиданиям.

В воде на пляже «Морские Дубки» плавает мертвая рыба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Думали куда бы нам поехать позагорать, немного искупаться, выбрали это место , посмотрели картинки в интернете, вроде все хорошо, красиво. Но когда оказались на месте, разочаровались, — посетовала девушка. - В воду заходить категорически не будем, тут трупы рыб, неприятный запах от воды. Решили просто полежим позагораем. Были очень огорчены, потому что ехали достаточно долго, час примерно. Не советую это место

Как добраться:

На электричке от Финляндского вокзала до платформы Лисий Нос

Автобусами № 216 от станции «Старая деревня» или № 101 и 211 от метро «Черная речка». Затем примерно 15-20 минут пешком по улице Новоцентральная

На автомобиле по Приморскому шоссе. Путь по свободной дороге от станции метро «Беговая» займет около 15 минут. Рядом с пляжем есть парковка, правда не очень вместительная.

Пляж пляжем, но в большинстве водоемов купаться не рекомендуется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛЮСЫ

+ Транспортная доступность,

+ Шезлонги

+ Скамейки

+ Кабинки для переодевания

+ Туалет

+ Парковка

+ Детская площадка

МИНУСЫ

- Не очень чисто

- Запрещено купаться

- Валуны мешают подойти к морю

- Вода в заливе неприятно пахнет.

Северный пляж в Сестрорецке: Если осторожно, то купаться можно!

Купаться здесь, если верить табличкам, хоть и можно, но не рекомендовано. В основном на этом пляже отдыхают местные жители, которые рады отсутствию загорающих из Петербурга.

На Северном пляже работают спасатели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Вода была бы почище - и было бы вообще классно. У меня сын купается, а я нет. В том году окунался, когда никуда нельзя было поехать отдыхать, - поделился местный житель Владимир.

Для кого-то этот пляж - в шаговой доступности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рядом с пляжем есть кафе, небольшая спортивная площадка, имеются кабинки для переодевания, в десяти метрах от берега натянуты буйки.

— Нам нравится природа, обстановка, атмосфера Курортного района располагает к отдыху. В этом году мы здесь впервые, — рассказала жительница Сестрорецка Мария Мелентьева. – Главный минус – мало туалетов.

Деткам тут интересно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, на соседнем Офицерском пляже туалеты есть.

Как добраться: На электричке до Сестрорецка от Финляндского вокзала, дальше 25-30 минут пешком или несколько остановок общественным транспортом.

Теми же автобусами, что и до «Морских Дубков», правда проехать придется чуть дальше. Ближе всего к пляжу подъезжают автобусы № 101 и 211. Ближайшая остановка — «Улица Борисова».

На автомобиле около получаса, если без пробок, от метро «Беговая». Рядом с пляжем есть небольшая парковка.

С кабинками для переодевания проблем нет, а вот с туалетами проблема. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛЮСЫ:

+ Можно купаться, хотя и не рекомендуется

+ чистый песок, есть урны, скамейки,

+ отсутствие большого количества отдыхающих

+ Рядом есть кафе

+ Детская площадка

МИНУСЫ:

- Нет туалета

- Транспортная доступность, хотя для местных жителей это безусловный плюс.

Дикий пляж между Репиным и Комаровым: красивые пейзажи и мало народу

Практически весь дикий пляж покрыт мелким горячим песком. Чувствуется запах моря. Яркие лучи солнца переливаются в прозрачной воде. Вдалеке виднеется Лахта-центр, который с такого расстояния больше похож на фантастический мираж, чем на реальный небоскреб. Если присмотреться, то можно еще разглядеть и сверкающий купол Морского собора в Кронштадте, который с такого расстояния выглядит как золотая булавочная головка.

Кабинок для переодевания, урн, шезлонгов, тут, разумеется нет. Если верить словам местных жителям, то они поддерживают тут порядок самостоятельно и очень рады тому, что место не пользуется большой популярностью у приезжих из города.

Как добраться:

На автобусе № 211 от метро «Черная речка», маршрутками: К-305, К-400 или К-680 до остановки «Круговая улица» рядом с Консульской деревней.

Путь на автомобиле по свободной дороге от станции метро «Беговая» займет около 40 минут.

Первое, что бросается в глаза, так это, что здесь гораздо меньше людей, чем в Лисьем Носу и Сестрорецке, а вода куда чище, а дно глубже.

ПЛЮСЫ:

+ Чистый берег и море

+ Красивые виды

+ Рядом автобусная остановка

+ Мало людей

МИНУСЫ:

- Отсутствие инфраструктуры

Комаровский пляж: «Поглядеть отвыкшим глазом на балтийскую волну»

Это конечная точка нашего маршрута. Атмосфера тут соответствует морскому курорту. Табличка гласит о том, что купаться здесь разрешено. Рядом с расположены кафе и гостиницы, есть парковка. Изюминка пляжа — песчаные отмели и вид на Финский залив. Правда отдыхающие жалуются на отсутствие детских площадок. Но ребятня не скучает. Ведь на пляже можно не только купаться и загорать, но и строить замки из песка.

Изюминка пляжа — песчаные отмели и вид на Финский залив. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Мы сюда ездим за девственной красотой, меня все устраивает. Получается приезжать редко, но есть с чем сравнить, есть пляжи более благоустроенные, но там всегда очень много народу, а здесь мало народу и здесь природа красивая. Для детей лучше в Репино, в Сестрорецке, там есть площадки для них, — отметила отдыхающая Ольга Самылова.

Большой минус для отдыхающих с детьми - здесь нет детских площадок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как добраться: На электричке до станции «Комарово», автобусом № 211, или маршруткой К-305.

ПЛЮСЫ:

+ Кафе

+ Парковка

+ Благоустройство

+ Чистота

+ Вид на залив

МИНУСЫ:

- Нет детских площадок.

В заключение хочется отметить, что чем дальше от города, тем чище вода и берег. Поэтому, тем хочет хорошо отдохнуть в Курортном районе, мы советуем ехать поближе к Зеленогорску.

Кстати, работа тестера пляжей оказалась не такой уж и простой, как нам казалось перед началом путешествия. Ведь написать отчет после несколькочасовой прогулки по пескам под палящим солнцем — задачка не из легких.

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