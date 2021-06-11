Погода на День России 2021 в Санкт-Петербурге: Дожди и небольшое похолодание

В выходные небо над Петербургом намного закроет тучами, но потом снова все прояснится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На календаре 11 июня, пятница, а это значит, что россиян ждут удлиненные трехдневные выходные из-за праздника. И многие уже нацелились отдохнуть на природе. Какой будет погода на День России 2021 в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- В праздничные дни Северная столица окажется в передней части циклона, приближающего со стороны Атлантики, то есть с запада. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, но тепло. Днем +22...+24 градуса, - отметил метеоролог.

Но главная непогода ждет жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в воскресенье, 13 июня. Уже с ночи ожидается влияние холодного атмосферного фронта. Местами ожидаются дожди с грозами. Дневная температура чуть упадет и составит около +20 градусов.

Впрочем, уже с понедельника вновь начнет теплеть, а дожди прекратятся.