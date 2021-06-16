В каких районах Петербурга откроются новые детские сады

Современные садики и школы выгодно отличаются от типовых проектов за счет яркой архитектуры. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

То, что жилые дома в Петербурге строятся быстрее, чем садики и школы, ни для кого не секрет. Статистика это регулярно подтверждает. Взять, например, последний весенний месяц: в мае 2021 года застройщики проявили завидную активность и вывели в продажу более 9 тысяч квартир в 15 новостройках. Что касается социальной инфраструктуры, то здесь все скромнее: с 29 апреля по 17 мая в Петербурге введено в эксплуатацию всего четыре детских сада на 520 мест. Все объекты построены на средства инвесторов.

Проблема есть

Социальных объектов не хватает практически во всех новых микрорайонах Петербурга. В 2020 году дефицит мест в детских садах составлял 36 тысяч, в школах - 27 тысяч. Чтобы решить эту проблему, в городе нужно построить как минимум 160 детских сада и 80 школ. Городские власти решить эту задачу пытаются, но усилия недостаточны. Так, за счет бюджетных средств в Петербурге в 2020 году было построено всего 35 социальных объектов, в том числе четыре школы и девять детских садов. Инвесторы же построили 26 объектов, в том числе 13 детских садов и три школы. Часть объектов передается городу на безвозмездной основе, а часть должна выкупаться за счет бюджетных средств. Правда, с выкупом не все так просто. По итогам проверки Счетной палаты в 2019 году, на выкуп мест в образовательных учреждениях из собственных бюджетных средств Санкт-Петербург потратил меньше половины от запланированного - 3,1 млрд рублей из отпущенных 9,7 млрд. Остальное пошло на развитие спорта, транспорта и другие сферы.

За счет строгой геометрии, контрастной отделки фасадов и оконных блоков здание выглядит очень оригинально. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Надежда на инвесторов

Больше всего в новых садиках и школах нуждаются Выборгский, Приморский, Пушкинский, Красносельский и Красногвардейский районы города. Уже понятно, что справиться с дефицитом социалки только силами городского бюджета не выйдет. Решить проблему можно с помощью инвесторов. В 2021 году, к примеру, застройщики рассчитывают ввести в эксплуатацию 25 объектов, включая четыре школы и 18 детских садов. Некоторые садики уже сданы и готовы принять дошколят.

Так, в мае Группа «Аквилон» ввела в эксплуатацию трехэтажный детский сад на 95 мест в Адмиралтейском районе. Новый садик с бассейном построен на Московском проспекте в рамках проекта «ARTквартал.Аквилон» у станции метро «Фрунзенская». До конца года еще один садик на 100 мест будет введен в эксплуатацию в Московском районе Петербурга - его также строит Группа «Аквилон».

Детсад расположился в жилом комплексе «Q-мир». Это встроенное трехэтажное здание общей площадью 1800 кв. м, которое разместилось между первой и второй секцией дома. Строительная готовность детского сада, как и всего жилого комплекса, составляет сто процентов. На данный момент застройщик готовится к получению разрешения на ввод жилого дома вместе с детским садом. Оба садика компания проектировала и строила на собственные средства, город получит их безвозмездно.

Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам детских сказок. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Социалка нового формата

Строительство социальных объектов с последующей передачей их на баланс Петербурга - не профильный бизнес для застройщиков, но компании им занимаются. Потому что понимают: развитая социальная инфраструктура - это важное преимущество проекта. Та самая комфортная среда проживания, которую и хотят получить покупатели. Когда под рукой есть все необходимое для жизни, проект становится востребованным, а квартиры в нем пользуются большим спросом.

Построенные инвесторами садики и школы выгодно отличаются от типовых проектов за счет яркой архитектуры и оригинального дизайна помещений. К примеру, садик рядом с ЖК «ARTквартал.Аквилон» выполнен в ярком конструктивистском стиле. За счет строгой геометрии и контрастной отделки фасадов и оконных блоков здание выглядит очень оригинально. Помещения внутри оформлены по мотивам детских сказок. Архитектура строящегося садика в проекте «Q-мир» будет перекликаться с обликом всего комплекса и отразит главные идеи - экология и инновации.

Впечатляет и внутреннее наполнение современных садиков. В объектах, построенных Группой «Аквилон», предусмотрены игровые и спальные комнаты, современный спортзал, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда. В садиках есть помещения для кружковых занятий, медицинский блок, прачечная и пищеблок, оборудован лифт. На прилегающих к соцобъектам территориях выполняется благоустройство, обустраиваются площадки для детей разного возраста.

Благодаря застройщикам появляются и новые тренды: кроме традиционных садиков и школ, в жилых комплексах создаются общественные пространства. К примеру, во всех новых проектах Группы «Аквилон» открываются детские клубы «Аквилон Kids». Это инициатива инвестора. Компания за свой счет выполняет отделку помещений, комплектует их мебелью и игрушками и передает дольщикам в собственность. В «Аквилон Kids» можно организовать детские праздники или развивающие занятия.

Архитектура социальных объектов перекликается с обликом всего комплекса. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Стройка в планах

В 2021 году город планирует построить 55 новых социальных объектов, в числе которых 11 школ и 26 детских садов, 13 объектов здравоохранения. Не остаются в стороне и застройщики. Группа «Аквилон» в ближайшие годы построит сразу несколько соцобъектов. Сразу два проекта компании сейчас находятся в высокой стадии готовности - это ЖК «FoRest Аквилон» в Каменке у Юнтоловского заказника с садиком на 215 мест и ЖК «Аквилон SKY» в Невском районе с детским садом на 180 мест. В новом проекте комфорт-класса «Аквилон Stories» в Кудрово застройщик построит детский сад на 200 мест, а также выступит соинвестором строительства школы на 825 учеников. В жилом комплексе «Аквилон ZALIVE», строящемся на намыве Васильевского острова, компания возведет школу на 400 мест и два детских сада, рассчитанных на 160 детей. Такой подход, когда жилье строится уже со всей необходимой инфраструктурой, дает надежду на решение проблемы нехватки мест в школах и детсадах.