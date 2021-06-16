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Общество16 июня 2021 14:40

В каких районах Петербурга откроются новые детские сады

Каждый месяц в городе сдают десятки новостроек и единицы социальных объектов. Выясняем, почему так происходит и каким микрорайонам повезет с социалкой
Оксана Никулина
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Современные садики и школы выгодно отличаются от типовых проектов за счет яркой архитектуры. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Современные садики и школы выгодно отличаются от типовых проектов за счет яркой архитектуры. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

То, что жилые дома в Петербурге строятся быстрее, чем садики и школы, ни для кого не секрет. Статистика это регулярно подтверждает. Взять, например, последний весенний месяц: в мае 2021 года застройщики проявили завидную активность и вывели в продажу более 9 тысяч квартир в 15 новостройках. Что касается социальной инфраструктуры, то здесь все скромнее: с 29 апреля по 17 мая в Петербурге введено в эксплуатацию всего четыре детских сада на 520 мест. Все объекты построены на средства инвесторов.

Проблема есть

Социальных объектов не хватает практически во всех новых микрорайонах Петербурга. В 2020 году дефицит мест в детских садах составлял 36 тысяч, в школах - 27 тысяч. Чтобы решить эту проблему, в городе нужно построить как минимум 160 детских сада и 80 школ. Городские власти решить эту задачу пытаются, но усилия недостаточны. Так, за счет бюджетных средств в Петербурге в 2020 году было построено всего 35 социальных объектов, в том числе четыре школы и девять детских садов. Инвесторы же построили 26 объектов, в том числе 13 детских садов и три школы. Часть объектов передается городу на безвозмездной основе, а часть должна выкупаться за счет бюджетных средств. Правда, с выкупом не все так просто. По итогам проверки Счетной палаты в 2019 году, на выкуп мест в образовательных учреждениях из собственных бюджетных средств Санкт-Петербург потратил меньше половины от запланированного - 3,1 млрд рублей из отпущенных 9,7 млрд. Остальное пошло на развитие спорта, транспорта и другие сферы.

За счет строгой геометрии, контрастной отделки фасадов и оконных блоков здание выглядит очень оригинально. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

За счет строгой геометрии, контрастной отделки фасадов и оконных блоков здание выглядит очень оригинально. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Надежда на инвесторов

Больше всего в новых садиках и школах нуждаются Выборгский, Приморский, Пушкинский, Красносельский и Красногвардейский районы города. Уже понятно, что справиться с дефицитом социалки только силами городского бюджета не выйдет. Решить проблему можно с помощью инвесторов. В 2021 году, к примеру, застройщики рассчитывают ввести в эксплуатацию 25 объектов, включая четыре школы и 18 детских садов. Некоторые садики уже сданы и готовы принять дошколят.

Так, в мае Группа «Аквилон» ввела в эксплуатацию трехэтажный детский сад на 95 мест в Адмиралтейском районе. Новый садик с бассейном построен на Московском проспекте в рамках проекта «ARTквартал.Аквилон» у станции метро «Фрунзенская». До конца года еще один садик на 100 мест будет введен в эксплуатацию в Московском районе Петербурга - его также строит Группа «Аквилон».

Детсад расположился в жилом комплексе «Q-мир». Это встроенное трехэтажное здание общей площадью 1800 кв. м, которое разместилось между первой и второй секцией дома. Строительная готовность детского сада, как и всего жилого комплекса, составляет сто процентов. На данный момент застройщик готовится к получению разрешения на ввод жилого дома вместе с детским садом. Оба садика компания проектировала и строила на собственные средства, город получит их безвозмездно.

Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам детских сказок. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Дизайн внутренних помещений выполнен по мотивам детских сказок. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Социалка нового формата

Строительство социальных объектов с последующей передачей их на баланс Петербурга - не профильный бизнес для застройщиков, но компании им занимаются. Потому что понимают: развитая социальная инфраструктура - это важное преимущество проекта. Та самая комфортная среда проживания, которую и хотят получить покупатели. Когда под рукой есть все необходимое для жизни, проект становится востребованным, а квартиры в нем пользуются большим спросом.

Построенные инвесторами садики и школы выгодно отличаются от типовых проектов за счет яркой архитектуры и оригинального дизайна помещений. К примеру, садик рядом с ЖК «ARTквартал.Аквилон» выполнен в ярком конструктивистском стиле. За счет строгой геометрии и контрастной отделки фасадов и оконных блоков здание выглядит очень оригинально. Помещения внутри оформлены по мотивам детских сказок. Архитектура строящегося садика в проекте «Q-мир» будет перекликаться с обликом всего комплекса и отразит главные идеи - экология и инновации.

Впечатляет и внутреннее наполнение современных садиков. В объектах, построенных Группой «Аквилон», предусмотрены игровые и спальные комнаты, современный спортзал, музыкальный зал, кабинеты психолога и логопеда. В садиках есть помещения для кружковых занятий, медицинский блок, прачечная и пищеблок, оборудован лифт. На прилегающих к соцобъектам территориях выполняется благоустройство, обустраиваются площадки для детей разного возраста.

Благодаря застройщикам появляются и новые тренды: кроме традиционных садиков и школ, в жилых комплексах создаются общественные пространства. К примеру, во всех новых проектах Группы «Аквилон» открываются детские клубы «Аквилон Kids». Это инициатива инвестора. Компания за свой счет выполняет отделку помещений, комплектует их мебелью и игрушками и передает дольщикам в собственность. В «Аквилон Kids» можно организовать детские праздники или развивающие занятия.

Архитектура социальных объектов перекликается с обликом всего комплекса. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Архитектура социальных объектов перекликается с обликом всего комплекса. Фото предоставлено Группой «Аквилон».

Стройка в планах

В 2021 году город планирует построить 55 новых социальных объектов, в числе которых 11 школ и 26 детских садов, 13 объектов здравоохранения. Не остаются в стороне и застройщики. Группа «Аквилон» в ближайшие годы построит сразу несколько соцобъектов. Сразу два проекта компании сейчас находятся в высокой стадии готовности - это ЖК «FoRest Аквилон» в Каменке у Юнтоловского заказника с садиком на 215 мест и ЖК «Аквилон SKY» в Невском районе с детским садом на 180 мест. В новом проекте комфорт-класса «Аквилон Stories» в Кудрово застройщик построит детский сад на 200 мест, а также выступит соинвестором строительства школы на 825 учеников. В жилом комплексе «Аквилон ZALIVE», строящемся на намыве Васильевского острова, компания возведет школу на 400 мест и два детских сада, рассчитанных на 160 детей. Такой подход, когда жилье строится уже со всей необходимой инфраструктурой, дает надежду на решение проблемы нехватки мест в школах и детсадах.

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