«Угрожал взрывом»: Коллектор, после звонка которого эвакуировали малышей, обвинил во всем заведующую детсада

Парень заявил, что его оболгали Фото: Олег ЗОЛОТО/соцсети

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после звонка заведующей одного из детских садов Курортного района. Обеспокоенная женщина обратилась к силовикам от безысходности с просьбой помочь ей справиться с коллектором. По словам женщины, неизвестный несколько раз звонил на ее личный мобильный телефон и угрожал взорвать детский сад. Полицейским пришлось провести целую спецоперацию для поимки неизвестного. Теперь он сам в не меньшей панике, чем его жертвы... "Комсомолка" узнала подробности этой истории.

«НЕОДНОКРАТНО УГРОЖАЛ ВЗРЫВОМ»

- Заведующая детского сада обратилась в полицию с заявлением, что ей ежедневно поступают угрозы от коллекторов, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Неизвестные требовали, что ее 32-летняя подчиненная, работающая инструктором по физической культуре, вернула долг. Деньги девушка брала в одной компании микрозаймов. По ее словам, поступила угроза взорвать детский сад.

Детский сад пришлось эвакуировать Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заведующая детского сада обратилась в полицию после очередной угрозы. В детский сад сразу же съехались экстренные службы. На улицу эвакуировали 142 человека - малышей и персонал. Саперы обследовали всю территорию. К счастью, бомбу не нашли. После этого полицейские приступили к поиску звонившего.

Коллектор оказался неплохо подготовленным. Номер, с которого он звонил, был зарегистрирован на жительницу Москвы. Однако полицейские установили, что сам телефон во время звонка был в Нижнем Новгороде, как и сам звонивший.

«ЦЕНЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОБРО»

Коллектором оказался 26-летний Дмитрий К. - уроженец Нижнего Новгорода. К нему сразу же наведались оперативники Центра "Э". Парня задержали, но после допроса отпустили. Сейчас в отношении него проводится проверка. Уголовное дело пока не возбудили. "Комсомолка" отыскала Дмитрия. На фото это худощавый парень со смазливым лицом. В социальных сетях он активно публиковал милые снимки со своей девушкой. Вот он ее целует, вот нежно обнимает.

На главной странице его снимок в салоне автомобиля "Ауди". Как следует с его страницы в соцсети, имеет высшее образование. Окончили радиофизический факультет ННГУ им. Лобачевского. Со своими друзьями, он делился информацией, что больше всего ценит в людях... доброту и честность.

Парень оказался романтиком Фото: СОЦСЕТИ

- Он работает не коллектором, а сотрудником отдела взыскания, - уточнила "КП-Петербург" девушка Дмитрия Алена, заявив, что она с ним уже рассталась. Комментировать его звонок в детский сад она отказалась.

Коллеги Дмитрия в свою очередь заявили, что удивлены такому обвинению в его адрес. По их словам, раньше за парнем они такого не замечали.

- Нет, ничего плохо про него не могу сказать, - удивилась бывшая коллега Дмитрия. - Мы с ним работали вместе в этой сфере, действовали по закону.

- Но ведь даже звонить руководству должника - это уже незаконно? - уточнили мы у коллеги Дмитрия.

- Верно, вся информация в открытом виде только напрямую должнику, никак иначе, - подтвердила девушка.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ДЕТСКИЙ САД!»

Сам же Дмитрий очень трепетно относится к своей безопасности. Страница парня, как и его личные сообщения, закрыты. Но после наших вопросов его друзьям, коллектор сам решился нам написать. Удивительно, но в случившемся он обвинил сам детский сад.

- Запись разговора прослушали сотрудники Центра "Э" и ФСБ, - заявил Дмитрий "КП". - И отпустили меня, потому что об этом (угроза взорвать детский сад - прим.ред.) не было высказываний. Ничего такого не было, все (проверка полиции) закрыто. А директора детского сада вот привлекут за ложный донос.

Парень оказался романтиком

Напоследок коллектор пригрозил "КП".

- Если вдруг мои данные куда-то попадут: имя, отчество, фамилия. Я это просто так не оставлю, - сообщил коллектор.

- Что вы сделаете?

- С вами свяжется мой адвокат.

Однако после разговора с «КП» Дмитрий все же забеспокоился. После общения Дмитрий и вовсе удалил свою страницу из соцсетей.

В правоохранительных органах в свою очередь "КП-Петербург" заявили, что уголовное дело пока не возбуждалось. Сейчас полиция продолжает проверку. Заведующая детского сада, как и сама должница, комментировать инцидент не стали.