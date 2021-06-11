Обратная сторона фан-зоны: Как выглядят руины Конюшенного ведомства

От памятника архитектуры петровской эпохи в центре Петербурга остались одни руины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня фан-зона ЕВРО-2020 на Конюшенной площади принимает первых болельщиков. Но руины памятника архитектуры петровской эпохи скрыты от глаз горожан и туристов цветастыми баннерами. В противном случае, то что осталось от старинного комплекса, испортило бы своим непрезентабельным видом атмосферу футбольного праздника.

Руины скрыты от глаз туристов цветастыми баннерами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, это уже второй слой баннеров, за которым пытаются спрятать развалины.

Эти баннеры висят вторым слоем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если присмотреться, то можно заметить, что декорации с чемпионата мира 2018 года так и не сняли, повесив поверх полотна с символикой ЕВРО, а металлический забор со стороны набережной Мойки расписали граффити.

Коридоры засыпаны землей и песком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас о былом величии Конюшенного ведомства напоминает разве что Храм Спаса Нерукотворного, который сохранился лучше всего. При этом часть построек во внутреннем дворе разрушены чуть ли не до основания. Руины уже успели зарасти молодыми деревьями. Намертво заколочены большинство окон и дверных проемов.

Внутренний двор зарастает сорняками. Фото: Артем КИЛЬКИН

От исторической лепнины скоро ничего не останется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зайдя внутрь со стороны набережной Мойки, мы оказались в длинном коридоре, который «украшают» остатки оригинальной лепнины. Полы либо отсутствуют, либо настолько покрыты пылью и грязью, что кажутся земляными. В углах валяется строительный мусор. По стенам ползут трещины толщиной в палец.

На крыше растут деревья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Только ветер гуляет по пустым коридорам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас Конюшенное ведомство ищет инвестора, который возмется за восстановление памятника архитектуры. Ранее интерес к объекту проявляли структуры московского олигарха Года Нисанова.

Полы завалены строительным мусором. Фото: Артем КИЛЬКИН

Группа компаний «Киевская площадь» планировала арендовать комплекс на 49 лет по программе «Рубль за метр». Однако проект реконструкции предложенный, столичными инверторами, вызвал возмущение градозащитников.