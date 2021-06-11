Перекрытие Крестовского острова, круглосуточное метро и миллионы цветов: Что несет Петербургу Евро-2020

В дни, когда матчи будут заканчиваться поздно, метро будет работать круглосуточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июня, прошла большая пресс-конференция, посвященная подготовке города к ЕВРО-2020. "Комсомолка" пересказывает главное.

Для начала о приятном - город полностью готов ко встрече болельщиков и началу матчей. Все службы приведены в состояние полной боевой готовности, мостовые начищены до блеска, на улицы выведены специальные автобусы-шаттлы в цветах и символике чемпионата.

Кстати о них.

- Сейчас у нас уже запущено шесть бесплатных маршрутов, связывающих между собой ключевые спортивные объекты, - отметил в ходе пресс-конференции председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. - Они будут курсировать по Петербургу в дни матчей. Всего на линии планируем вывести 110 машин, плюс будет двадцать резервных - столько же, сколько было во время Чемпионата мира в 2018 году, когда мы эту систему впервые опробовали.

Территорию около стадиона благоустроили. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кроме того, в дни матчей - за пять часов до игры и в течение трех после - будет ограничено движение по Крестовскому острову, где расположен стадион "Газпром арена". На дорогах поставят специальные КПП, где будут дежурить представители комитета по законности и безопасности вместе с сотрудниками ГИБДД. Проехать через заслоны смогут только те, кто прописан на Крестовском и имеет специальный пропуск; кроме того, правом свободного проезда будут обладать шаттлы и машины персонала. А вот на передвижение по острову на своих двоих никаких ограничений не накладывается - гулять по аллеям и дорожкам можно будет совершенно свободно.

- Кроме того, в дни, когда матчи будут заканчиваться поздно, мы продлим режим работы наземного общественного транспорта, чтобы болельщики могли быстро и без неудобств добраться до дома, - уточнил Кирилл Поляков. - Метро же и вовсе в такие дни будет работать круглосуточно.

Еще о приятном: перед началом ЕВРО-2020 Петербург начали активно озеленять. В частности, вокруг стадиона и в окрестностях фан-зон специалисты комитета по благоустройству высадили 500 деревьев, 9 000 кустарников, 1 000 000 цветов - и это не считая сотен цветочных композиций, размещенных по всему городу.

В общей сложности в ближайшее время в Петербурге появится около 4 000 000 цветов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- На этом мы работу прекращать не планируем, - отметил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко. - В общей сложности в ближайшее время в Петербурге появится около 4 000 000 цветов, а площадь всех клумб и цветочных композиций составит порядка 64 000 квадратных метров.

Еще из важного - пара слов о ситуации с коронавирусом. Власти уверены - несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в городе напряженная, все будет хорошо.

- Мы загодя проверили все объекты - стадионы, тренировочные площадки, гостиницы, аэропорт, общественный транспорт и предприятия общественного питания, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. - Отобрали и проверили пробы воздуха, горячей и холодной воды и так далее. В целом можем заключить, что стратегия безопасности у нас выработана, она надежная, и город к приему иностранных гостей готов.

Напомним, ЕВРО-2020 стартует уже сегодня, с матча между сборными Турции и Италии. А уже завтра первую игру примет Санкт-Петербург - на поле сойдутся команды России и Бельгии.