«Скрытая страница истории»: Российские исследователи создадут онлайн-карту Таллинского прорыва

Российские дайверы - на страже памяти поколений. Фото: Иван Боровиков

В августе 1941 года в водах Балтийского моря развернулась одна из самых страшных и самых грандиозных по числу человеческих жертв трагедий Великой Отечественной войны. Во время эвакуации советских войск из осажденного Таллинна 62 корабля в течение всего двух суток погибли при переходе из Таллина в Кронштадт на подводных минных полях у мыса Юминда и от ударов немецкой авиации. 15 000 человек остались навечно упокоенными на морском дне. История этой операции долгое время оставалась словно бы в тени – а уже в наше время вывести ее на свет взялась «Разведывательно-водолазная команда», объединение неравнодушных людей, около 10 лет ведущих поиски затонувших судов в Балтийском море.

Идея создать онлайн-карту Таллинского прорыва принадлежит "Разведывательно-водолазной команде" - одному из самых результативных объединений дайверов в мире. Фото: Иван Боровиков

Новый совместный проект «Развездывательно-водолазной команды» и морской инженерной компании «Фертоинг» носит название «180 миль до Ленинграда: история Таллиннского прорыва на современной морской карте». Глобальная цель – отыскать все корабли, погибшие во время эвакуации из Таллинна, и нанести их на интерактивную карту, составив наглядную картину одной из самых страшных – а потому и самых важных – страниц в истории Великой Отечественной войны.

- Все дело в том, что до этого подобными изысканиями занимались только наши коллеги из Эстонии, - отметил в разговоре с «КП-Петербург» основатель и руководитель команды Константин Богданов. – Они проделали большую работу, еще начиная с 1990-х годов, но просто в силу территориальной принадлежности эстонские специалисты концентрировались прежде всего на «своих» кораблях и судах. Почему в российских водах этим не занимался никто – сложно сказать. Мы же хотим представить случившееся на пути между Таллинном и Кронштадтом во всем масштабе.

Кое-что уже удалось сделать: в частности, в мае у острова Мощный водолазы вместе с партнерами – компанией «Фертоинг» - обнаружили четыре транспортных судна. Но большая часть работы еще впереди: в планах у Константина Богданова и его команды создать монументальный виртуальный музей и увековечить память о Таллиннском прорыве.

"Разведывательно-водолазная команда" работает в Балтийском море уже больше десяти лет. На их счету - десятки успешных поисковых операций и экспедиций. Фото: Иван Боровиков

- Все найденные корабли мы оцифровываем – делаем 3D-модель, накладываем на нее реальную видеосъемку, - объясняет наш собеседник. – Предназначено это все в основном для родственников погибших, у которых, быть может, будет возможность хотя бы вот так прикоснуться к этим подводным захоронениям, узнать, где нашли последнее пристанище их отцы, деды, прадеды. Ну и конечно, эта геосистема будет интересна историкам. А благодаря виртуальной карте экипажи кораблей, которые проходят по Таллиннскому коридору, будут понимать, где именно они находятся – и, возможно, отдавать погибшим солдатам и гражданским какие-то символические воинские почести.

Кроме того, в планах у команды –мемориальная акция, которая объединит память об этой трагедии в России и Эстонии. Старт проекта намечен на 22 июня. Завершиться он должен 30 августа, в день 80-летия Таллинского прорыва.