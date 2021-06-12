Заслуженный артист России, пианист Сергей Урываев умер в Петербурге

Умер пианист Сергей Урываев. Фото: vk.com/rimkor_spb

Музыкальный мир Петербурга в субботу, 12 июня, понес утрату. На 74-м году ушел из жизни заслуженный артист России, пианист Сергей Урываев. Об этом сообщили в Музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова. Отмечается, что профессор камерной кафедры Санкт-Петербургской консерватории скончался от последствий коронавирусной инфекции.

– Много лет Сергей Александрович являлся председателем государственной комиссии Музыкального училища имени Римского-Корсакова, он прослушал практически всех пианистов нашего Римкора, получивших диплом в последние десятилетия, – рассказывают в Музыкальном училище.

Сергей Урываев в 1966 году кончил Ленинградскую консерваторию, а в 1973 году – аспирантуру. Отмечается, что среди его педагогов были легендарные советские пианисты Самарий Савшинский и Павел Серебряков. Сам Сергей Александрович начал преподавать с 1975 года. На протяжении своей творческой жизни выступал и сольно, и в составе ансамблей. Звание заслуженного артиста Российской Федерации Сергею Урываеву было присвоено в 2003 году.

– Сергей Урываев был музыкантом высочайшего мастерства и тонкости, чутким, великодушным человеком, интеллигентнейшим ленинградцем, – говорят в учебном заведении. – Был довольно прост в общении, как педагог – всегда наполнен внутренним светом. Многие наши преподаватели учились у профессора Урываева. Вечная память.

О дате и месте прощания с заслуженным артистом будет объявлено позднее.