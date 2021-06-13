Режиссер Адасинский разорвал отношения с МХАТ после премьеры с Бузовой

Обращение появилось в сети в день нашумевшей премьеры «Чудесный грузин». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербургский режиссер, создатель и руководитель авангардного театра Derevo Антон Адасинский опубликовал открытое письмо в адрес МХАТ имени Горького. Обращение появилось в сети в день нашумевшей премьеры «Чудесный грузин», состоявшейся 11 июня. Постановка объединила неоднозначную фигуру Сталина и противоречивый актерский состав. Так, в него попала даже телеведущая Ольга Бузова.

Адасинского и МХАТ до последних дней связывал детский мюзикл «Золото»: творение петербургского автора поставили на московских подмостках. Но, как утром 11 июня заявил режиссер, «Золота» на сцене МХАТ больше не будет».

Адасинского и МХАТ до последних дней связывал детский мюзикл «Золото». Фото: МХАТ имени Горького

– Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи, – в сердцах написал Адасинский. – Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная «МХАТовская» публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен.

Завершая письмо, режиссер выразил надежду на скорые лучшие перемены.

Реакции со стороны МХАТ на слова Адасинского в публичном пространстве пока не последовало. Впрочем, в театральной афише на предстоящие месяцы мюзикла не наблюдается.

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