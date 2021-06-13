Новые ограничения по коронавирусу введут в Санкт-Петербурге: Закрытие фуд-кортов и сокращенная рассадка в кинотеатрах

Причина введения новых жестких ограничений по коронавирусу в Петербурге - рост заболеваемости и проблемы с кампанией по вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые ограничения по коронавирусу вводятся в Санкт-Петербурге. Как сообщил «Комсомолке» информированный источник, новый пакет запретов может заработать в Северной столице уже начиная с воскресенья, 13 июня.

Напомним: двумя днями ранее о введении дополнительных ограничений заявили московские власти. В частности, в столице запретили работу заведений общепита и развлекательных центров в ночное время, закрыли фудкорты и игровые комнаты, а народу продлили июньские выходные. По данным нашего издания, подобный сценарий прорабатывает и Смольный.

- Надо понимать, что мы не повторяем за Москвой, - уточнил источник «КП». - Ситуация с эпидемией у нас, в целом, существенно лучше, поэтому новые ограничения вводятся в том числе как предупредительная мера — чтобы в ближайшие дни или недели в Петербурге не случилось нового скачка заболеваемости.

Точный список новых правил пока не разглашается — однако, по словам нашего источника, в Петербурге так же с высокой долей вероятности временно прикроют фуд-корты. Кроме того, планируется еще сильнее урезать формат проведения массовых мероприятий — в частности, ограничить их посещаемость. Ну а в чем-то «петербургский сценарий» может быть даже жестче московского. Так, недавние проверки показали, что в Северной столице практически не соблюдают правила противоэпидемического режима кинотеатры — а значит, рассадку в зрительных залах могут вновь сократить до 50 %.

По словам источника «КП», власти видят основную причину тотального роста заболеваемости в проблемах с вакцинацией — причем не только в Петербурге, но и по всей стране. И именно вакцинация остается единственным способом этот рост остановить — а значит, скорее выйти из режима «коронавирусных» ограничений.Поэтому администрация Северной столицы напоминает: то, насколько быстро мы справимся с новой волной эпидемии, на этот раз зависит исключительно от нас самих.