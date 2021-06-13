Семья перевернулась на лодке и утонула в озере в Карелии

Частые и страшные трагедии на озерах подвигли спасателей усилить рейды. Фото: Тимур ХАНОВ

Трагедия в Карелии: под Медвежьегорском, в районе деревни Покровское, утонула молодая семья. Мама, папа и две маленьких девочки погибли в водах Кумчозера 12 июня, когда их лодка перевернулась. Как сообщают в комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, причиной стал сильный толчок при повороте.

Поиски семьи начались, когда местный житель заметил на берегу пустую лодку и позвонил в МЧС.

– Тела детей трех и шести лет были подняты спасателями из воды в тот же день. Поиск 31-летних родителей в данный момент продолжается, – сообщают в Карельской республиканской поисково-спасательной службе. – Сегодня на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда ПСС с необходимым оборудованием.

Днем ранее, 11 июня, в Карелии произошла еще одна трагедия на воде: в Онежском озере в районе Петрозаводска погибли трое мальчиков-девятиклассников. Незадолго до этого компания из восьми одноклассников решила отдохнуть у воды.

– Четверо мальчиков и девочка из компании решили искупаться, но заплыть подальше, – сообщают в комитете. – Один из ребят стал тонуть, двое стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти: он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться – и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу.

Частые и страшные трагедии на озерах подвигли спасателей усилить рейды. Цель – проверить безопасность. Нарушителей обещают нещадно штрафовать.

ВАЖНО

По данным комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, самая распространенная причина трагедий на воде – пренебрежение простыми правилами безопасности. В ведомстве призывают:

– обязательно надевайте спасательный жилет, отправляясь на водоем, даже если хорошо умеете плавать!

– не купайтесь в незнакомых и непредназначенных для этого местах!

– если собираетесь путешествовать на лодке, хорошо проверьте ее состояние и укомплектуйте ее необходимым.