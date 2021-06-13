Воспитатели частного сада забыли двухлетнюю девочку на улице в Петербурге

Родители потеряшки намерены обратиться в прокуратуру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Частный детский садик «Семь сов», расположенный на улице Репищева в Приморском районе Петербурга, оказался в центре скандала. Во время дневной прогулки в минувший четверг, 10 июня, воспитательницы забыли на улице одну из двенадцати подопечных – двухлетнюю Варю.

В садик, который называет одним из своих преимуществ «безопасность, ведь детский центр находится на охраняемой территории ЖК, имеется система видеонаблюдения», девочка ходит последние семь месяцев на полный день. Судя по прейскуранту, родителям каждый месяц Вари в саду обходится в 25,5 тысячи рублей.

– По счастливой случайности я выглянула около часа дня в окно – и то, что увидела, повергло меня в шок: наша дочь стоит абсолютно одна возле двери детского сада, мечется от двери к окну, а ее не пускают, – вспоминает 31-летняя мама девочки Елена. – Я побежала к ней, позвонила заведующей и сообщила, что моя дочь одна. Ей открыли после этого дверь. Воспитатели даже не спохватились до моего звонка, они даже не поняли, что ее нет среди деток, а их, на секундочку, всего двенадцать!

Родители инициировали просмотр записей камер уличного видеонаблюдения. Оказалось, что малышка осталась на детской площадке, а затем брела в сторону садика в течение восемнадцати минут, попутно пересекая проезжую часть…

Садик работает на Репищева уже три года. Как поспешило заверить руководство, никаких нареканий за это время к ним не возникало. Как можно было забыть ребенка на улице, воспитатели объяснит так и не смогли. Обеим женщинам уже объявили выговор. Администрация принесла родителям извинения.

Впрочем, шокированные мама и папа мириться с садиком не планируют. Они уже расторгли договор и намерены обратиться в прокуратуру.

– Ребенок двадцать мину был предоставлен сам себе. О каком профессионализме может идти речь? – недоумевает 31-летний отец девочки Игорь. – Либо менять весь рабочий персонал, либо закрыть это учреждение.

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