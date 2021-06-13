Губернатор Петербурга: «Мы вынуждены будем ввести новые антиковидные ограничения»

Среди уже данных распоряжений – усиление дезинфекции общественного транспорта и мест массового скопления граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпионат Европы по футболу стартовал позавчера, но власти Петербурга – города, который единственным примет матчи Евро-2020 в России, – уже готовы ужесточать противокоронавирусные меры.

– Проведенные проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей Евро-2020, – заявила руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

На этом фоне количество заболевающих ковидом в регионе продолжает расти (такая тенденция наметилась еще накануне чемпионата). И хотя наполняемость стадиона «Санкт-Петербург» и организованных фан-зон Северной столицы рассчитывали в строгом соответствии с параметрами, согласованными с УЕФА и Оргкомитетом турнира, по словам губернатора Александра Беглова, ограничение «не даст задуманного результата, если использовать защитные маски только на входе и пренебрегать ими во время мероприятия».

– Сегодня нам необходима «нулевая толерантность» к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Напоминаю заведениям общепита и руководителям ТРЦ о взятых ими обязательствах по соблюдению безопасных регламентов и о продлении режима повышенной готовности до 12 июля, – подчеркнул Беглов. – Правительство будет вынуждено усилить меры контроля над работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий, а также ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам.

Среди уже данных распоряжений – усиление дезинфекции общественного транспорта и мест массового скопления граждан.

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