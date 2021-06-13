В Ленобласти перевернулся туристический автобус: десять человек пострадали

Среди пассажиров было семеро детей. Фото: Предоставлено источником

Туристический автобус из Петербурга попал в серьезную аварию в Ленинградской области сегодня, 13 июня, около 17.00. ДТП случилось в Подпорожье неподалеку от поселения Верхние Мандроги – туристической деревни на берегу реки Свири.

Автобус направлялся из Петербурга в туристическую деревню в Ленобласти. Фото: Предоставлено источником

– В автобусе находилось 45 человек (не включая водителя. – Прим. ред.), – сообщает администрация Ленинградской области. – На месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также областные спасатели и пожарные. Пострадали десять человек. Семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое – в Лодейное Поле.

По данным «Комсомолки», среди пассажиров было семеро детей. К счастью, все они остались невредимы. А вот одна из пострадавших – женщина – получила серьезную травму: у нее, предварительно, сломана ключица, открытая черепно-мозговая травма и перелом таза. Остальных пассажиров отправили в больницу для осмотра.

Одна из пассажирок получила открытую черепно-мозговую и переломы. Фото: Предоставлено источником

Как сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти, одного из пострадавших пришлось вызволять из погнутого автобуса: свободно вынести его из салона не удалось.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами, автобус перевернулся и улетел в кювет с грунтовой дороги. Других участников ДТП на месте замечено не было. Что стало причиной опрокидывания, выясняется. Предварительно, водитель потерял управление из-за сильного дождя и сырой дороги.

ОФИЦИАЛЬНО

СУ СК по Ленинградской области:

– Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности.