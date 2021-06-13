Волочкова сдаст квартиру в центре Петербурга за полмиллиона рублей в месяц

Покои с духе рококо охватывают 200 квадратных метров. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

Роскошная квартира с покоями в лучших традициях Петербурга XVIII века появилась на досках объявлений с недвижимостью 8 июня. Четырехкомнатные апартаменты на третьем этаже старинного дома №4 по Итальянской улице – в двух шагах от Невского проспекта – с золоченой лепниной на потолке, двумя мраморными санузлами и каминами предлагают арендовать за полмиллиона рублей в месяц.

Сама артистка в этой квартире пока не нуждается. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

«Коммуналка» в эту стоимость не входит. Плюс полмиллиона придется оставить в качестве залога. Ну, и посуточно «дворцовые» покои снять не получится: договор для фанатов рококо – минимум на год вперед.

– Квартира известного «звездного» собственника! – интригует объявление.

В квартире балерины четыре комнаты. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

Как выяснилось, «дворянское гнездо» по соседству с Михайловским театром принадлежит балерине Анастасии Волочковой. Артистка сама прорекламировала жилье в соцсетях.

Пользователи сети восхитились видом из окна. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

– Я решила сдавать в аренду мою роскошную квартиру в центре Питера у Русского музея. Добропорядочным людям, – сообщила Волочкова и уточнила, что просто сейчас в ней не живет (на сегодня балерина пребывает в столице).

Интерьер вызвал неоднозначную реакцию в сети. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

Пользователи сети оценили «дизайнерский» ремонт Волочковой по-разному. Кто-то восхитился королевским шиком, блеском и видом из окон. Кто-то назвал интерьер пошлым и напоминающим музейные залы. Ну, а кто-то признался, что даже коммунальные услуги в таком доме ему будут не по карману.