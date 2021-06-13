Кот-оракул Ахилл получил паспорт болельщика

Чтобы получить заветный бейдж, ясновидцу пришлось предъявить документы – усы, лапы и хвост. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эрмитажный кот Ахилл, прославившийся на весь мир способностью точно предсказывать исходы футбольных матчей, получил официальный статус болельщика. Сегодня, 13 июня, белокурый провидец посетил Центр выдачи fan-ID в Петербурге и, наконец, обзавелся бейджиком с логотипом Евро-2020.

«Эрмитажный кот-оракул Ахилл», – гласит кошачий паспорт болельщика, украшенный защитной голограммой.

Получение заняло не больше двадцати минут. Фото: «Инстаграм» кота Ахилла

Теперь четвероногий предсказатель сможет не только кушать корм из миски, предчувствуя победу той или иной сборной-участницы чемпионата, но и видеть исходы матчей своими голубыми глазами.

– Конечно, действующий! Самый настоящий паспорт болельщика, – заверила «Комсомолку» помощница Ахилла, основательница Республики кошек и котов Анна Кондратьева. – Посидел немножко в очереди, предъявил свои документы (усы, лапы и хвост), сфотографировался – и получил свой fan-ID. Все заняло не больше двадцати минут: мы попали не на самое пиковое время.

Наверняка оформление документов ускорила безупречная репутация Ахилла: все-таки он верно предсказал итог уже двух игр (Италия-Турция и Бельгия-Россия), а потому пользуется всеобщим уважением.

– Не думаю, что проход с животными на трибуны стадиона возможен, – на секунду задумалась Анна. – Но Ахилл-то не домашний питомец: это сотрудник. Так что, если у него выдастся свободное время, то на игру его должны пустить.