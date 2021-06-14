Петербург ужесточил антиковидные ограничения: фан-зоны – без еды, ТЦ – без фут-кортов

Все новые требования будут действовать, как минимум, до 12 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые антиковидные ограничения ввели в Петербурге вечером 13 июня – на третий день Евро-2020 – после серии рейдов, показавших, что эпидемиологические меры часто нарушаются (особенно когда речь идет о совместном просмотре футбола). Поводом к проверкам и последующему ужесточению, которому предшествовала встреча губернатора с главным санитарным врачом региона, стала растущая заболеваемость.

Все новые требования будут действовать, как минимум, до 12 июля. Как сообщают в Смольном, контроль над выполнением вводимых и уже действующих правил будет усилен. Особое внимание уделят ношению масок.

ОБЩЕПИТ

С 17 июня в Петербурге временно запрещается:

– проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в заведениях общепита,

– работать детским комнатам в кафе и ресторанах,

– работать фуд-кортам и фуд-плейсам (исключение – для вокзалов, аэропорта, АЗС, служебного питания),

– работать ресторанам с 02.00 до 06.00 (исключение – навынос, в гостиницах, на доставку, для производственных столовых).

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

С 17 числа под запретом в ТЦ и ТРК:

– детские комнаты,

– развлечения и досуг (исключение – аквапарки, океанариумы, кинотеатры, библиотеки, фитнес-центры),

– торговля и услуги на «островках».

ДОСУГ

С 17 июня наполняемость кинотеатров снижается с 75 до 50 процентов.

Максимальное число участников любых культурных и зрелищных мероприятия – в том числе на открытом воздухе – не может превышать 3000 человек.

Посетители массовых мероприятий обязаны носить маски даже на открытом воздухе.

Праздник выпускников «Бал медалистов» отменяется.

ФУТБОЛ

С сегодня, 14 июня, носить маски обязаны все посетители фан-зон.

С 17 числа на фан-зонах запрещен весь общепит и продажа еды, кроме напитков.

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Всем организациям и ИП нужно минимизировать очное присутствие работников на местах.

Важно усилить дезинфекцию всех контактных поверхностей.

За нарушения QR-код будет аннулирован.

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