Эрмитажный кот Ахилл дал прогноз на матч Польша-Словакия

Очередной прогноз от кота Ахилла: на этот раз оракул поел за сборную Польши. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый день – и новое предсказание от эрмитажного кота Ахилла, официального оракула Евро-2020. На этот раз Ахилл дал свой прогноз на матч между Польшей и Словакией, который пройдет в Санкт-Петербурге в этот понедельник, 14 июня.

Для тех, кто вдруг все пропустил, напомним: Ахилл – самый знаменитый кот Северной столицы. С 2017 года он выступает в качестве оракула футбольных матчей и при этом славится неизменной точностью своих «прогнозов». Так, с начала Евро-2020 он уже дал два верных предсказания: по поводу матчей Италия – Турция и Россия – Бельгия соответственно.

- На этот раз Ахилл определил, что победителем в грядущем матче станет сборная Польши, - сообщил наш корреспондент с места событий (все предсказания Ахилла проходят в месте его постоянного «обитания» - государственном Эрмитаже).

Ахилл - первый в мире кот, удостоенный официального паспорта болельщика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед тем, как подойти к миске под флагом Польши, пушистый оракул некоторое время колебался, из чего фанаты, наблюдавшие за онлайн-трансляцией предсказания, сделали вывод, что борьба будет упорной, а Словакия уступит преимущество буквально на последних минутах. Так это или нет – узнаем совсем скоро, но заметим, что в последнее время болельщики действительно научились определять по поведению Ахилла не только итог, но и характер матча. Так, ранее выбор в пользу сборных Италии и России он сделал, практически не колеблясь – и действительно, обе игры прошли при разгромном счете 3:0.

Напомним: ранее Ахилл получил официальный паспорт болельщика на Евро-2020. Вообще-то с животными на стадионы проходить нельзя – но для хвостатой легенды Северной столицы оргкомитет чемпионата сделал исключение.