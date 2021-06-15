«Как я вам, пупсики?»: Иван Дорн разделся во время концерта в Санкт-Петербурге

Иван Дорн устроил в Петербурге настоящее шоу Фото: Полина ШАНДРАК

Украинский певец Иван Дорн не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз артист отличился, выступая на закрытии фестиваля «Стереолето» в Севкабель Порту 14 июня.

Иван Дорн умеет сделать на своем выступлении настоящее шоу. Фото: Полина ШАНДРАК

Народное ликование начало нарастать еще в самом начале концерта: как только Дорн появился на сцене. Зрители очень горячо встретили 32-летнего музыканта. Иван танцевал, шутил и даже читал стихи о Петербурге.

Певец обнажился у тысячной толпы... Фото: Полина ШАНДРАК

В середине выступления началась настоящая жара. Из колонок доносился электронный расколбас, люди, абсолютно разного возраста, тряслись, как сосиски, а Иван Дорн бегал по сцене, как ошпаренный, что ему не мешало попадать в ноты. В какой-то момент горячий артист снял с себя майку и показал обнаженный верх. Публика была шокирована и очарована телосложением певца: накаченными руками и кубиками на животе.

- Ну как я вам, пупсики? – поинтересовался у зрителей Дорн.

- Суууупер! – завизжали девчонки из толпы.

Артист стал более спортивным и сексуальным. Фото: Полина ШАНДРАК

Правда, на этом он не остановился и снова привлек к себе повышенное внимание! Певец выбежал со сцены и направился прямиком к слушателям. Прыгать прямо в толпу, как это сделали Леван Горозия, днем ранее не стал. А вот пройтись по ограждению, схватив за руки своих фанатов, не отказался. Люди были счастливы потрогать и пощупать певца, пытаясь одновременно еще и заснять на камеру все то, что происходило в этот миг. Как-никак, а не каждый день такое увидишь.

К слову, попасть на концерт можно было по билетам на фестиваль «Стереолето». В разные дни там выступили такие звезды, как «Би-2», Антоха МС, «Куртки Кобейна», Nizkiz и еще более тридцати артистов.